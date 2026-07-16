El insólito origen de la bandera de "las Malvinas son argentinas" que inmortalizó la Selección

La bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas " que exhibieron los jugadores de la Selección Argentina tras vencer 2-1 a Inglaterra y clasificarse a la final del Mundial 2026 tuvo un origen tan improvisado como inesperado.

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Según se viralizó en redes sociales y que fue reforzada por el propio testimonio de futbolistas argentinos, el paño fue confeccionado con una sábana de hotel, pintado a mano y luego lanzado desde una de las tribunas del estadio para que llegara al campo de juego.

Una usuaria identificada como miuchi (@Milo20154) aseguró: "La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel", e n referencia a la bandera que terminó exhibiendo la Selección.

La imagen dio la vuelta al mundo apenas terminó el encuentro en Atlanta. En pleno festejo, Giovani Lo Celso desplegó sobre el césped la bandera blanca con letras negras, rodeado por varios compañeros, en una de las postales más recordadas de la clasificación nacional.

la pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sabana del hotel!! pic.twitter.com/M5otoK5wlp

La versión coincide con el relato de Gonzalo Montiel, quien explicó cómo llegó el paño hasta los jugadores.

El origen de la bandera de Malvinas: una sábana de hotel X @Milo20154

"Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento", contó el defensor después del partido.

Además, una fotografía de la agencia Reuters mostró que la bandera era sostenida previamente por un hincha ubicado detrás del arco donde Argentina convirtió los dos goles de la remontada frente a los "Tres Leones". Desde allí habría sido arrojada hacia el césped, donde Lo Celso la recogió para celebrar junto al resto del plantel.

"Mejor que decir, es hacer"

Otro de los futbolistas que habló sobre la escena de la bandera de Malvinas fue Nicolás Tagliafico, quien dejó una reflexión sobre el significado del gesto.

"A veces no queremos mezclar las cosas, pero la emoción, la victoria, te van llevando a hacer esas cosas. A veces no hace falta decir las cosas. Alcanza con mostrarlas. Mejor que decir, es hacer", declaró el defensor.

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En la misma línea, el periodista Nelson Castro reveló en "Telenoche" que la bandera había sido lanzada desde la tribuna y posteriormente acercada a los jugadores durante los festejos.

¿Puede haber sanción de la FIFA?

La exhibición de la bandera también abrió un debate reglamentario. El Código Disciplinario de la FIFA y las normas de los estadios prohíben la utilización de mensajes políticos, ideológicos o religiosos durante las competencias organizadas por el organismo.

Por ese motivo, la imagen podría derivar en la apertura de un expediente disciplinario para analizar el contexto del episodio. De hecho, el gobierno británico ya presionó en ese sentido.