El primer ministro de Reino Unido: "Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Malvinas sin duda lo son"

El vocero del primer ministro británico Keir Starmer salió al cruce de la Selección Argentina tras la derrota de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y lanzó este jueves una dura frase por la bandera que desplegaron los jugadores de la Scaloneta: "Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Malvinas sin duda lo son".

El eufórico festejo de la Selección Argentina tras ganarle a los ingleses: "Por Malvinas, por el Diego"

"Las Malvinas son argentinas": la sanción que la FIFA podría aplicar y el pedido del gobierno británico

"Nuestra postura no ha cambiado y nuestro compromiso con los habitantes de las Malvinas es inquebrantable", dijo el portavoz de la sede de Downing Street, en declaraciones citadas por la cadena británica Sky News.

También se le preguntó al portavoz si Starmer respalda la petición del secretario de Comercio para que la FIFA investigue al equipo albiceleste por exhibir la pancarta de "las Malvinas son argentinas" , lo que podría constituir una infracción de las normas del fútbol que prohíben cualquier tipo de mensaje o eslogan político en el terreno de juego.

La bandera "Las Malvinas son argentinas" se convirtió en un símbolo de la semifinal entre Inglaterra y Argentina

Respondió que sí, y que cualquier medida que se tome posteriormente es competencia de la FIFA, en referencia a la bandera que Giovani Lo Celso y el resto del plantel de Lionel Scaloni exhibió con orgullo.

Al preguntársele a quién apoya Starmer en la final del Mundial del domingo, su portavoz respondió: "El Primer Ministro les desea lo mejor a ambos equipos en la final, especialmente a España".

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"Las Malvinas son argentinas": la sanción que la FIFA podría aplicar

Durante una entrevista con la BBC, el ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, afirmó que el gesto de los futbolistas de Argentina "fue totalmente inapropiado" y subrayó que "la política debe mantenerse al margen del fútbol".

"Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva", declaró Kyle, que recordó que "uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol".

La situación cobró especial relevancia porque ocurrió pese a que las autoridades del operativo de seguridad del encuentro informaran que no se permitiría el ingreso al estadio de banderas, camisetas o carteles con referencias a las Islas Malvinas o a la guerra de 1982.

"Las Malvinas son Argentinas": el festejo emocionante de los jugadores Albicelestes EFE

El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe expresamente las manifestaciones de carácter político, ideológico o religioso durante las competencias organizadas por la entidad.

Cuando se produce un episodio de estas características, el organismo suele abrir un expediente disciplinario para analizar el contexto, la intencionalidad del mensaje y las circunstancias en las que ocurrió antes de definir si corresponde aplicar una sanción.

Las posibles medidas contempladas por el reglamento incluyen advertencias, multas económicas a los jugadores involucrados o multas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Una suspensión deportiva aparece, en principio, como una alternativa menos frecuente y suele reservarse para casos especialmente graves o de reincidencia.