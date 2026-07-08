El Gobierno evalúa un reclamo diplomático tras el paso de un buque británico por aguas argentinas

El Gobierno argentino analiza formalizar una protesta diplomática contra el Reino Unido tras detectar la navegación de un buque británico desde las Islas Malvinas hacia Punta Arenas en Chile, por aguas de jurisdicción nacional sin la debida notificación previa.

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Se trata del patrullero oceánico HMS Medway, perteneciente a la Royal Navy, que opera permanentemente en el Atlántico Sur desde enero de este año, ingresando en aguas argentinas a la altura de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La detección del movimiento fue realizada por la Armada Argentina mediante sensores electrónicos y el despliegue de una aeronave Beechcraft B-200M “Cormorán” .

Esta unidad aérea utilizó tecnología de vigilancia electroóptica Wescam MX-10, recientemente incorporada, para monitorear el trayecto del patrullero de 90 metros de eslora. Tras el informe de la Armada, la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur se encuentra evaluando las medidas a seguir.

Desde el Reino Unido, fuentes del Foreign Office rechazaron tajantemente la acusación argentina. Según la versión británica, su embajada en Buenos Aires notificó el desplazamiento de manera anticipada y a través de los canales apropiados, cumpliendo con los protocolos establecidos.

El centro del conflicto legal reside en el presunto incumplimiento del Acuerdo de Madrid II de 1990. Este tratado internacional estableció el Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas (STICR), diseñado específicamente para que ambos países intercambien información sobre movimientos militares en la región y así evitar malentendidos o incidentes.

El episodio ocurre en un contexto de renovada vigilancia en la zona, donde el HMS Medway tenía previsto permanecer en Punta Arenas hasta el 8 de julio para tareas de reaprovisionamiento.

Mientras Argentina busca fortalecer su presencia militar en el litoral austral mediante nuevas herramientas de cooperación con Estados Unidos, la red de apoyo logístico en puertos del extremo sur continental sigue siendo un punto clave para la operatividad británica en las Islas Malvinas.