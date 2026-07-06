El Gobierno confirmó cuando se habilita el Metrotranvía hasta el Parque Benegas de Godoy Cruz

El Gobierno provincial confirmó que en octubre próximo el servicio del Metrotranvía quedará habilitado hasta el Parque Benegas , en Godoy Cruz . Se trata de una de las inauguraciones intermedias previstas mientras avanza la ampliación hacia Luján de Cuyo, tal como anticipó Los Andes.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial , Natalio Mema , junto al intendente Diego Costarelli , a través de las redes sociales.

“ En octubre vamos a llegar a Benegas con el Metrotranvía ”, aseguró el ministro en un video compartido en la cuenta de Instagram del jefe comunal.

“Caminamos la obra para mostrarte cómo avanza uno de los proyectos de transporte público más importantes de Argentina ”, expresó Costarelli . Y agregó: “Con el modelo de gestión que caracteriza a Mendoza , seguimos demostrando que con planificación se pueden hacer obras de calidad que les devuelven tiempo a los vecinos”.

Actualmente, las obras de ampliación hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto El Plumerillo registran un avance cercano al 74% , informó el Gobierno provincial. Si bien ambos proyectos están previstos completarse en el último trimestre de 2027, el Poder Ejecutivo pondrá en marcha inauguraciones parciales desde este año como sucederá hasta el Parque Benegas.

Nuevo parador en Estación Mendoza

Una vez finalizadas las obras en ejecución, la Estación Mendoza se transformará en una estación multimodal, desde donde convergerán los servicios provenientes de Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo con los que continuarán hacia la Ciudad de Mendoza, Las Heras y el Aeropuerto El Plumerillo, permitiendo realizar trasbordos de manera ágil y eficiente.

Esta mañana, Natalio Mema puso en funcionamiento un parador inteligente en Estación Mendoza, junto al intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, y explicó: “Inauguramos nuevos paradores inteligentes en el Metrotranvía de Mendoza, con cámaras de reconocimiento facial y detección de movimientos sospechosos conectadas al 911 y al sistema de control, además de áreas de preembarque para mejorar la seguridad y el cobro, especialmente protegiendo a los niños”, destacó Mema.

Respecto del avance de las obras de ampliación, el ministro agregó: “El nuevo andén junto a Estación Mendoza permitirá el arribo del Metrotranvía desde Luján o Godoy Cruz; allí se hará trasbordo para ir al aeropuerto o al norte de Las Heras”.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, junto al intendente de Capital, Ulpiano Suárez, en Estación Mendoza. Prensa Gobierno

“Las obras avanzan rápido y esperamos inaugurar el tramo al aeropuerto el próximo año, con inauguraciones parciales antes en Godoy Cruz”, agregó en referencia al Parque Benegas como una de esas etapas.

Por su parte, el intendente Ulpiano Suarez expresó: “Inauguramos la sexta estación del Metrotranvía en la Ciudad de Mendoza, beneficiando a miles de usuarios y ofreciendo una alternativa económica y eficiente. Es fruto de la planificación y el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los municipios”.

Ya son 20 paradores inteligentes

Los paradores inteligentes son estaciones de preembarque que incorporan tecnología para ordenar y optimizar el acceso al Metrotranvía.

Están equipados con molinetes electrónicos para validar el pasaje mediante SUBE, tarjetas o código QR, además de accesos automatizados, videovigilancia, cierre perimetral y monitoreo permanente del flujo de pasajeros.

Parador inteligente del servicio del Metrotranvía en la Estación Mendoza. Prensa Gobierno

La implementación de este sistema permitió incrementar aproximadamente un 20% el pago del pasaje, reducir la evasión, agilizar el ascenso de los pasajeros y mejorar la experiencia de viaje.

Actualmente funcionan 20 paradores inteligentes en el Área Metropolitana: seis en la Ciudad de Mendoza (Estación Mendoza, Belgrano, Suipacha, Moldes, Lugones y Rubilar); siete en Godoy Cruz (25 de Mayo, Pellegrini, Godoy Cruz, Progreso, Independencia, Parque TIC y 9 de Julio); tres en Las Heras (Godoy, Patricias Mendocinas y Roca) y cuatro en Maipú (Maza, Alta Italia, Piedra Buena y Estación Luzuriaga).