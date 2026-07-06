6 de julio de 2026 - 17:59

Inspeccionaron las casas de Jesica Cirio por el video de los dólares: una testigo dijo dónde se grabó

Este lunes se realizaron “inspecciones oculares” a pedido de la Justicia en las casas de la modelo junto con Martín Insaurralde. El abogado de Cirio contradijo la declaración de la testigo.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde están siendo investigados por presunto enriquecimiento ilícito.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Justicia realizó este lunes “inspecciones oculares” en las casas de Jesica Cirio y Martín Insaurralde (departamento en Palermo y en el country Fincas San Vicente) para determinar si el polémico video que muestra a la modelo con fajos de dólares fue grabado en alguno de esos inmuebles.

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La medida forma parte de la investigación por presunto “enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”. Además, para este martes está previsto que especialistas de Gendarmería comiencen a analizar el teléfono celular que la modelo entregó días atrás a la Justicia.

Según se informó en la causa, tres testigos de los allanamientos afirmaron que el vestidor de la casa de San Vicente no se parecía al visto en el video difundido, que generó controversia en redes sociales. Por otro lado, una cuarta testigo aseguró que dicho material se había hecho en el domicilio de Palermo.

“Eso es lo que están tratando de investigar con esta inspección ocular”, explicaron.

El abogado de Jesica Cirio “desmiente la información”

Las dudas sobre el lugar del vestidor que aparece en el video surgieron cuando una testigo dijo que ese mueble está dentro de la casa de la modelo en Palermo y que lo reconoció porque hace dos semanas estuvo en ese departamento cuando la convocaron para dar fe del procedimiento.

En el cierre del operativo de este lunes, el abogado de Cirio, Claudio Caffarello, contradijo la declaración de la mujer y ante los medios sostuvo que, en principio, allí no se habría grabado el supuesto video.

Ahora se espera que este martes personal experto de Gendarmería comience a peritar el celular que Cirio entregó a la Justicia días atrás.

Qué dijo la testigo que cambió la investigación

La testigo (a la que se le llamará 1) indicó que dentro del vestidor en el domicilio de Palermo había tres cajas fuertes, además de que encontraron cargadores, balas, cartuchos, dos armas, dos bolsitas que parecían ser droga y monedas de oro y plata.

A su vez, expuso que una de las cajas fuertes estaba “muy oculta” y que un gendarme la encontró en un vestidor “que era grande”. A su vez, la más grande estaba “detrás de un espejo chico”.

Sin embargo, lo que provocaría un cambio abrupto de la investigación es la confirmación de la testigo de que en dicho vestidor se grabó el video que previamente había visto en redes sociales y en diversos medios de comunicación.

Declaraciones de los testigos restantes

Luego, los otros testigos (2, 3 y 4) uno de ellos fue consultado si podría efectuar un paralelismo entre las imágenes divulgadas y las obtenidas del allanamiento, a lo que respondió que, conforme las fotografías exhibidas, “no sería el mismo lugar”.

La otra testigo expuso que “no recuerda que exista una similitud entre las imágenes y el domicilio” debido a que “el vestidor de la vivienda era grande, mientras que el del video es angosto”.

El último testigo aseguró que las imágenes difundidas y lo observado en el allanamiento no tienen similitudes ya que, a simple vista, “el vestidor de Fincas San Vicente es amplio con vidrios oscurecidos y lo que pudo observar del video es angosto, sin vidrios”.

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