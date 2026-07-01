Elías Piccirillo solicitó trasladar su prisión domiciliaria al departamento de su nueva pareja

La defensa de Elías Piccirillo , exesposo de la modelo Jesica Cirio , realizó una presentación formal ante el juzgado del juez Ariel Lijo para solicitar el traslado de su arresto domiciliario a la vivienda de su actual pareja.

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El empresario, quien actualmente cumple la medida en un departamento en la localidad de Banfield , busca mudarse a una propiedad en el barrio porteño de Núñez perteneciente a su actual pareja, la conductora Florencia Epelbaum .

Los abogados de Piccirillo justificaron el pedido señalando que el inmueble actual en Banfield resulta "notoriamente exiguo e incómodo" para una permanencia de 24 horas y que ha sufrido filtraciones mediáticas tras allanamientos recientes.

En contraste, sostienen que el departamento de Epelbaum en Núñez ofrece un "entorno familiar de contención" y condiciones de habitabilidad superiores para el imputado. Como parte de la estrategia, la conductora fue ofrecida como "garante" ante la Justicia, asumiendo la responsabilidad de asegurar que Piccirillo cumpla con las normas de su detención.

Piccirillo se encuentra bajo prisión preventiva en una causa donde se lo investiga por presuntamente "plantar" cocaína y un arma en el vehículo de su exsocio, Francisco Hauque. Según la acusación, la maniobra se realizó con la colaboración de policías corruptos de la Ciudad de Buenos Aires tras una cena en el Palacio Duhau, aparentemente motivada por una deuda económica.

Por estos hechos, el empresario fue procesado por delitos graves que incluyen secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado y portación ilegal de arma de guerra.

Además del cambio de domicilio, la defensa planteó como "Plan A" la libertad total de Piccirillo o, en su defecto, una renegociación de sus medidas cautelares para permitirle volver a operar financieramente. Entre las solicitudes económicas destacan la reducción del embargo de $900 millones a $200 millones de pesos.

Por otro lado, el ofrecimiento de un depósito judicial de $200 millones adicionales en concepto de sustitución y la devolución de una caución real de $100 millones y el levantamiento de la inhibición general de bienes.

El escrito judicial subraya que autorizar el traslado a Núñez no solo mejoraría las condiciones de vida del acusado, sino que aseguraría la estabilidad y previsibilidad de su residencia ante cualquier resolución futura del caso.