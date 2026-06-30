Peritan el video de Jesica Cirio mostrando fajos de dólares y allanan una de sus viviendas

La Justicia comenzó a peritar el video en el que Jesica Cirio aparece recorriendo un vestidor mientras exhibe varios fajos de dólares ocultos en distintos sectores de la propiedad. El material, incorporado a la investigación, es considerado una pieza clave para determinar si tiene relación con la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a su exesposo, Martín Insaurralde.

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Pidieron la detención de Martín Insaurralde y Jésica Cirio por la causa de enriquecimiento ilícito

Según confirmaron fuentes judiciales, los peritajes buscan establecer la autenticidad del video y la fecha en la que fue grabado. Para los investigadores, el archivo habría sido registrado en 2023, antes de que se iniciara la causa, aunque ese dato todavía debe ser corroborado.

En las últimas horas, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un allanamiento en la vivienda de Nordelta donde Cirio residió junto a Elías Piccirillo, con quien estuvo casada durante ocho meses. Durante el procedimiento se comprobó que el vestidor de esa propiedad no coincide con el que aparece en el video difundido en los últimos días.

Lo adelantamos en TN. Acá está el video de Jesica Cirio. Millones de dólares en el vestidor de Martín Insaurralde. pic.twitter.com/y8Nyvtsk9k

A partir de ese resultado, los investigadores consideran que, si las imágenes son auténticas, habrían sido grabadas en la casa del country de San Vicente donde la conductora convivió con Insaurralde.

Por otra parte, el juez Luis Armella rechazó el pedido de detención de Cirio e Insaurralde que había solicitado el fiscal Sergio Mola.

El magistrado fundamentó su decisión en cinco aspectos: el video aún no fue peritado en su totalidad, podría haber sido grabado en 2023, ambos imputados mantuvieron una conducta procesal colaborativa, la acusación contra Cirio carece de sustento formal y el pedido de detención presentaba defectos graves de fundamentación.

No obstante, Armella sí dispuso una serie de medidas para evitar un posible entorpecimiento de la investigación. Tanto Cirio como Insaurralde y Sofía Clerici deberán cumplir con la prohibición de salir del país, no podrán permanecer más de 24 horas fuera del domicilio fijado y tendrán restringido alejarse más de 50 kilómetros de la vivienda autorizada mientras avance la causa.