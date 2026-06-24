Peritos intentarán determinar el monto de dinero exhibido en las grabaciones de Jésica Cirio

La investigación judicial vinculada a los videos de Jésica Cirio difundidos durante los últimos días sumó nuevas medidas de prueba. El fiscal Sergio Mola solicitó la realización de un peritaje técnico especializado con el objetivo de determinar la cantidad aproximada de dinero que aparece en las grabaciones .

Jésica Cirio habló tras los videos con bolsas de dólares y denunció que fue víctima de "extorsión"

Las imágenes muestran a la modelo dentro de un vestidor de la vivienda que compartía con su entonces pareja, Martín Insaurralde , en la localidad bonaerense de San Vicente . En los registros se observan bolsas, cajas y valijas que contenían billetes de dólares.

La fiscalía propuso la intervención de especialistas para analizar distintos aspectos del material audiovisual, entre ellos las dimensiones de los objetos observados, la densidad de los paquetes y la secuencia de las imágenes. El objetivo es establecer una estimación de la cantidad de billetes de 100 dólares que aparecen en la grabación y aportar elementos de prueba a la causa en curso.

Como parte de las medidas ordenadas, la Justicia también dispuso una inspección ocular en la propiedad ubicada en un country de San Vicente. La intención es verificar si el lugar coincide con el vestidor que aparece en los videos.

Paralelamente, luego de los procedimientos realizados en sus inmuebles, Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia . Los especialistas informáticos trabajan sobre el dispositivo para intentar recuperar metadatos que permitan establecer la fecha de creación de los archivos y confirmar su procedencia.

Nuevos testimonios y la postura de Cirio

La investigación contempla además la citación de distintos testigos. Entre ellos figuran el contador que trabajó para la expareja y efectivos policiales que podrían aportar información sobre el lugar donde fueron registradas las imágenes y las circunstancias en las que se realizaron.

Por su parte, la conductora rechazó la validez del material mediante un comunicado público. Allí sostuvo que las grabaciones habrían sido objeto de "manipulaciones digitales" y denunció que los archivos fueron obtenidos sin su autorización.

Además, afirmó que desde hace más de un año es víctima de intentos de extorsión y aseguró que todo su patrimonio proviene de actividades privadas desarrolladas desde su juventud y que se encuentra debidamente declarado ante los organismos fiscales.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde estarían reconciliados Jésica Cirio y Martín Insaurralde.

La conexión con la causa Yategate

Las nuevas actuaciones se incorporan al expediente que investiga presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, surgido tras el escándalo conocido como Yategate en 2023. En esa causa, la Justicia analiza posibles inconsistencias entre los ingresos declarados por Martín Insaurralde durante su paso por la función pública y el patrimonio atribuido a su entorno.

Las nuevas actuaciones se incorporan al expediente que investiga presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, surgido tras el escándalo conocido como Yategate en 2023. En esa causa, la Justicia analiza posibles inconsistencias entre los ingresos declarados por Martín Insaurralde durante su paso por la función pública y el patrimonio atribuido a su entorno.