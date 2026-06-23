23 de junio de 2026 - 20:01

Allanaron la casa donde cumple arresto domiciliario Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio

El procedimiento fue solicitado por el fiscal Franco Picardi en el marco de una investigación por presuntas amenazas contra el empresario Francisco Hauque.

Elías Piccirillo, expareja de Jésica Cirio.

Elías Piccirillo, expareja de Jésica Cirio.

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Los Andes | Redacción Sociedad
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La Justicia realizó este martes un allanamiento en la vivienda de Elías Piccirillo, ubicada en la localidad bonaerense de Banfield, en el marco de una investigación por presuntas amenazas contra el empresario Francisco Hauque.

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De acuerdo a lo reportado por fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento fue solicitado por el fiscal Franco Picardi, quien busca reunir elementos de interés para el expediente, según indicaron fuentes vinculadas al caso.

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Elías Piccirillo fue nuevamente allanado en medio de distintas causas judiciales.

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El operativo se realizó en la casa donde cumple arresto domiciliario

Piccirillo permanece bajo arresto domiciliario en esa propiedad del partido de Lomas de Zamora, mientras avanza la investigación relacionada con la presunta colocación de un arma y droga en el vehículo de Hauque.

De acuerdo con fuentes consultadas, el empresario se presentó recientemente en los tribunales federales de Comodoro Py para aportar documentación y pruebas vinculadas a las amenazas denunciadas. Además, señalaron que Hauque ya había realizado manifestaciones públicas sobre las presuntas intimidaciones que asegura haber recibido.

El procedimiento ordenado por Picardi se suma a otro operativo realizado días atrás en el mismo domicilio. En aquella oportunidad, personal de Gendarmería Nacional intervino sobre el teléfono celular de Piccirillo en el marco de una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito vinculado al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

La medida buscaba determinar si el financista conservaba en su dispositivo los videos difundidos recientemente en los que aparece Jésica Cirio registrando fajos de dinero en efectivo dentro de un vestidor. Sin embargo, según trascendió, el resultado de esa pericia fue negativo debido a que los archivos mencionados no fueron hallados en el equipo analizado.

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