Habló el papá de Jesica Cirio tras los videos con dólares y lanzó una polémica acusación: contra quién apuntó

Mientras continúa la investigación por los escandalosos videos en los que Jesica Cirio aparece con cajas llenas de dólares , una nueva persona se involucra en la causa con una “extraña declaración”. Se trata de Horacio Cirio -papá de la actriz-, quien lanzó una llamativa acusación contra su exesposa Marta Perutich.

Tomando distancia del caso, aseguró que “deberían ir a ver a la casa de la madre” , en clara referencia en que se podría encontrar algo incriminatorio. En medio de una entrevista radial también agregó: “Puede haber tantas cosas ahí. No estaría mal que peguen un vistazo” .

El expolicía bonaerense aseguró que actualmente trabaja vendiendo baterías y aclaró que percibe una jubilación. Además, afirmó que su esposa tiene una feria americana y negó cualquier vínculo con grandes patrimonios o movimientos económicos relevantes.

Entrevistado por Baby Etchecopar en “Basta Baby” por Radio Rivadavia, Horacio se desligó de cualquier tipo de fortuna económica, explicó que trabaja “como siempre” y que está sumido al ámbito comercial.

Lejos de este contexto, el padre de la modelo relató: “Ahora vendo baterías ocasionalmente, a un buen precio, y hay mucha gente que compra, de autos de aplicación, agencias, que recorro, así como talleres y todo. Además, soy jubilado en la Policía Bonaerense. Mi señora tiene una feria americana”.

Cómo es habitual, Etchecopar fue directo y la pregunta no se hizo esperar: “¿Tu hija es testaferro o delincuente?”. Ante esto, el padre de la modelo dudó: “No sé. Yo escucho, miro, veo todo lo que pasa. Hasta donde estuve con ellos, tenían un auto y el departamento de Ortega y Gasset, ese era el patrimonio de ella en ese momento, cuando el productor -Daniel- Comba estaba vivo”.

Pero no se quedó con la narrativa, sino que expresó sus sospechas: “Les recomiendo ¿por qué no van a la casa de Martita, mi ex en Lanús? Que (Jesica) la quiere tanto a la mamá y está al tanto. Ella puede dar datos. De paso, que vayan y miren. No me consta, puede haber tantas cosas ahí. Encima está justo al lado de la comisaría segunda de Lanús. No estaría mal que peguen un vistazo”.

Qué dijo sobre la medio hermana fallecida de Jesica Cirio

La medio hermana de Jesica Cirio, Verónica Mestre, fue hallada sin vida en su domicilio de Lanús a los 57 años, en abril pasado. Horacio, volvió a poner el caso sobre la mesa, a través de la hija de la mujer, Priscila, que fue mencionada durante la investigación actual: “Hablan de Priscila, la sobrina de Jesica, que, a su vez, es la hija de la que falleció -Verónica-, mi hijastra”.

No obstante, también asumió su desconocimiento en la vida reciente de esta descendencia familiar: “Sé que falleció el padre en diciembre del año pasado y yo ni me había enterado, aunque nos criamos juntos porque él vivía enfrente de mi casa, en Lanús. Dicen que hay una casa que es de Priscila, cuando en realidad, la hizo él hace más de 20 años”.

Asimismo, se unió a las distintas teorías sobre el deceso de Verónica y señaló: “La mamá de Priscila murió de abandono. Era una chica que tenía problemas con la droga y había salido, estaba bien. Pero, por la manera en que la encontraron tirada en la casa murió por abandono y sola”.

“Cuando me preguntaron, me quería morir. No lo podía creer. Cuando me junté con mi ex, Verónica tenía 8 años. Ahora me encontré con ese panorama y no lo podía creer”, cerró Horacio.