Tusi, armas y dólares: lo que hallaron en el departamento de Jésica Cirio

Efectivos de Gendarmería Nacional hallaron cocaína y armas en el departamento donde actualmente vive la modelo Jésica Cirio con su pareja, Nicolás Trombino, durante el allanamiento que realizaron en los últimos días en un edificio del barrio porteño de Palermo.

Peritos intentarán determinar el monto de dinero exhibido en las grabaciones de Jésica Cirio

El video con dólares de Jésica Cirio desató un fuerte rechazo en redes y tuvo 66% de menciones negativas

Allí, en la torre ubicada en la calle Ortega y Gasset al 1.600, los agentes encontraron dos bolsas: una que contenía tusi (cocaína rosa) y otra con una sustancia amarronada, que pesaban 0,83 y 1,57 gramos, respectivamente. También hallaron armamento y municiones de distinto calibre.

La droga era para consumo personal , mientras que las armas estarían registradas a nombre de Trombino.

Este hallazgo constituye una derivación de la causa iniciada por el viaje de Martín Insaurralde a Europa en 2023, cuando era jefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, ya que el exfuncionario estuvo casado con Cirio -entre 2014 y 202 - y ahora es investigado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El video completo de Jesica Cirio mostrando millones de dólares en el vestidor de Insaurralde. Con su voz en off cuenta todo. “Todo el cajón y del otro lado. Todo. Y abajo, y más abajo. Tiene esa profundidad”. pic.twitter.com/yKyRSBHn4S

El excadete del financista Elías Piccirillo, Marcelo Leguizamón , declaró ante la Justicia y confirmó el traslado de dólares desde las oficinas de su jefe hacia la casa de Martín Migueles, novio de la presentadora y empresaria Wanda Nara.

El testigo, también conocido como "Pan Dulce", se presentó ante el fiscal federal Franco Picardi y aseguró que transportó fajos de dinero en al menos dos oportunidades.

El mal momento de Jésica Cirio.jpg En un allanamiento encontraron armas y drogas en la casa de Jésica Cirio

Su declaración colaboró en el esclarecimiento del funcionamiento de la cueva cambiaria Arg Exchange, donde Piccirillo manejaba el 90% de las acciones.

El nombre de Leguizamón había surgido como resultado de las pericias realizadas al teléfono celular de Migueles, donde figuraba como un presunto eslabón logístico para llevar divisas en el circuito paralelo.

Arg Exchange movió 251 millones de dólares, de manera sospechosa, durante 2023, en consonancia con la brecha cambiaria de ese entonces.

Esta declaración se enmarca en la investigación por maniobras ilegales con el llamado "rulo financiero", la utilización del sistema SIRA para la obtención de divisas durante la gestión de gobierno de Alberto Fernández y lavado de activos.

Piccirillo y Migueles eran amigos y socios comerciales y, actualmente, están coimputados en esta causa judicial, junto a varios funcionarios. Según testimonios, Migueles habría operado activamente en estas maniobras financieras.