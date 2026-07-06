Inspeccionan la casa de Jesica Cirio para determinar si allí se grabó el video de los dólares en el vestidor

Una inspección ocular se lleva a cabo este lunes en el domicilio de Jesica Cirio , ubicado en el barrio porteño de Palermo, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Una inspección ocular se lleva a cabo este lunes en el domicilio de Jesica Cirio, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El procedimiento se realiza en una vivienda situada sobre la calle Ortega y Gasset al 1600, donde las autoridades buscan determinar si el video que se viralizó en las últimas semanas fue registrado en ese inmueble.

La medida forma parte de la causa judicial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito y fue confirmada a la Agencia Noticias Argentinas por fuentes vinculadas al expediente.