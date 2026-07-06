6 de julio de 2026 - 09:06

Inspeccionan la casa de Jesica Cirio para determinar si allí se grabó el video de los dólares en el vestidor

Una inspección ocular se lleva a cabo este lunes en el domicilio de Jesica Cirio, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

image

Una inspección ocular se lleva a cabo este lunes en el domicilio de Jesica Cirio, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Leé además

Reapareció Martín Insaurralde: fue grabado mientras salía de un edificio con el rostro tapado

Reapareció Martín Insaurralde: fue grabado mientras salía de un edificio con el rostro tapado
Elías Piccirillo solicitó trasladar su prisión domiciliaria

Elías Piccirillo solicitó trasladar su prisión domiciliaria al departamento de su nueva pareja

El procedimiento se realiza en una vivienda situada sobre la calle Ortega y Gasset al 1600, donde las autoridades buscan determinar si el video que se viralizó en las últimas semanas fue registrado en ese inmueble.

La medida forma parte de la causa judicial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito y fue confirmada a la Agencia Noticias Argentinas por fuentes vinculadas al expediente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jésica Cirio pidió que el video de los dólares sea desestimado como prueba en la causa contra Insaurralde

Jesica Cirio pidió que el polémico video no se utilice como prueba en la causa contra Insaurralde

peritan el video de jesica cirio mostrando fajos de dolares y allanan una de sus viviendas

Peritan el video de Jesica Cirio mostrando fajos de dólares y allanan una de sus viviendas

Pidieron la detención de Martín Insaurralde y de Jésica Cirio por la causa de enriquecimiento ilícito.

Pidieron la detención de Martín Insaurralde y Jésica Cirio por la causa de enriquecimiento ilícito

La Paz.

Ladrones armados entraron a un templo en La Paz, amenazaron al pastor y se llevaron $500 mil

Por Enrique Pfaab