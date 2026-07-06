6 de julio de 2026 - 08:54

Ladrón armado entró a una panadería, amenazó a empleados y clientes y escapó con $600 mil

Cerca de las 20.15 un delincuente ingresó al local simulando ser un cliente a un local de Perito Moreno al 1500, de Godoy Cruz. Una vez dentro, extrajo un arma de fuego y amenazó a los empleados y clientes presentes.

Asalto en Godoy Cruz

Asalto en Godoy Cruz

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La Policía investiga un robo ocurrido este domingo por la noche en una panadería ubicada sobre calle Perito Moreno al 1500, en Godoy Cruz.

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Según informaron fuentes policiales, cerca de las 20.15 un delincuente ingresó al local simulando ser un cliente. Una vez dentro, extrajo un arma de fuego y amenazó a los empleados y clientes presentes.

El asaltante logró escapar con aproximadamente $600.000 correspondientes a la recaudación del comercio y un teléfono celular perteneciente a uno de los clientes.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 7ª, mientras que la Fiscalía ordenó la intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y dispuso las medidas correspondientes para identificar y dar con el autor del hecho.

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