Ladrón armado entró a una panadería, amenazó a empleados y clientes y escapó con $600 mil

Cerca de las 20.15 un delincuente ingresó al local simulando ser un cliente a un local de Perito Moreno al 1500, de Godoy Cruz. Una vez dentro, extrajo un arma de fuego y amenazó a los empleados y clientes presentes.

La Policía investiga un robo ocurrido este domingo por la noche en una panadería ubicada sobre calle Perito Moreno al 1500, en Godoy Cruz.

Según informaron fuentes policiales, cerca de las 20.15 un delincuente ingresó al local simulando ser un cliente. Una vez dentro, extrajo un arma de fuego y amenazó a los empleados y clientes presentes.

El asaltante logró escapar con aproximadamente $600.000 correspondientes a la recaudación del comercio y un teléfono celular perteneciente a uno de los clientes.