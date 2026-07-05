Una maestra de 24 años fue asesinada en Las Heras y su novio dominicano fue imputado por femicidio

Una maestra de 24 años fue brutalmente asesinada a puñaladas en su casa en Las Heras y por el crimen fue imputado su novio, Samuel Andrés Capellán, de 31 años y nacionalidad dominicana. El sospechoso se entregó horas después del hecho , cuando presuntamente intentaba huir hacia Chile.

Conmoción en Las Heras: investigan el presunto femicidio de una joven de 24 años

Se entregó el principal sospechoso del presunto femicidio de una joven de 24 años en Las Heras

La autopsia confirmó que Paula Espinoza murió por heridas de arma blanca en el cuello y el pecho . Tras ser indagado, Capellán fue imputado por el delito de homicidio calificado por mediar relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio), y permanecerá alojado en la Penitenciaría.

El presunto femicidio ocurrió el pasado viernes en la casa donde vivía la joven maestra, en el barrio Nuestra Señora de Lourdes. Fue la madre de la víctima quien alertó a la Policía luego de ingresar a la vivienda y encontrar a su hija gravemente herida en el pecho y el rostro.

Tras el llamado al 911, efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron al lugar. Sin embargo, los médicos solo pudieron constatar que la mujer ya había fallecido como consecuencia del ataque.

Paula Espinoza tenía un hijo de seis años con el ahora imputado, según informó el Ministerio Público Fiscal. La pareja residía en un departamento ubicado en la planta alta del inmueble, mientras que la familia de la docente vivía en la planta baja.

Intento de fuga del presunto femicida

Después del crimen, Capellán estuvo prófugo durante varias horas. Finalmente, durante la madrugada del sábado se presentó en la Comisaría 53 de Potrerillos, sobre el corredor de Alta Montaña luego de desistir de su intento de cruzar la frontera.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que el sospechoso presentaba algunas lesiones, por lo que primero recibió asistencia médica y luego fue trasladado a la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

Además, la Justicia ordenó el secuestro del vehículo en el que llegó hasta la dependencia policial y dispuso preservar todos los elementos de interés para avanzar con la investigación.

En un comunicado, el Ministerio Público Fiscal informó que la imputación fue dispuesta por el fiscal de Instrucción Oscar Malla, bajo las directivas del fiscal en jefe de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, Fernando Guzzo.