29 de junio de 2026 - 15:48

Tragedia en Las Heras: murió un conductor tras perder el control y chocar contra un árbol

Ocurrió en la intersección de las calles Eva Duarte Perón y Capitán Vázquez. Se trabaja para determinar qué provocó que perdiera el dominio del rodado.

Falleció un hombre tras un accidente vial en Las Heras.

Falleció un hombre tras un accidente vial en Las Heras.

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Prensa Seguridad Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre murió este lunes por la tarde tras protagonizar un violento accidente en Las Heras. La víctima circulaba solo a bordo de un Ford EcoSport cuando, por motivos que aún son investigados, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol.

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El siniestro ocurrió cerca de las 13.45 en la intersección de las calles Eva Duarte Perón y Capitán Vázquez.

Al llegar al lugar, el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) intentó reanimar a la víctima, pero finalmente constató que ya no presentaba signos vitales. Las primeras actuaciones indican que el auto en cuestión no habría participado en una colisión con otro vehículo.

La investigación busca establecer “qué provocó que el conductor perdiera el dominio del rodado” antes del impacto. Tras el choque, la zona fue preservada para permitir el trabajo de los peritos y de los efectivos que participaron del operativo.

En el lugar intervinieron efectivos de Policía Vial Gran Mendoza, personal de la jurisdicción, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y la Policía Científica.

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