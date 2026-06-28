28 de junio de 2026 - 11:59

Detuvieron a dos delincuentes armados en Las Heras tras una intensa persecución

Los malvivientes habrían amenazado a un joven de 22 años para quitarle sus pertenencias. Se logró secuestrar el arma involucrada y los elementos robados.

Detuvieron a dos delincuentes armados en Las Heras.

Detuvieron a dos delincuentes armados en Las Heras.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos malvivientes fueron detenidos este domingo por la mañana en Las Heras, luego de una persecución policial que se inició tras un robo. La víctima denunció que había sido amenazada con un cuchillo para entregarle su teléfono celular, que finalmente fue recuperado por los efectivos.

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El procedimiento se realizó alrededor de las 8.15 en la esquina de Azcuénaga y Maipú, en las inmediaciones del barrio San Francisco.

Intento de robo, persecución y detención

Todo comenzó mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos. Allí observaron una situación sospechosa e inmediatamente, dos personas escaparon corriendo por calle Azcuénaga y fueron arrojando distintos objetos mientras huían.

Tras una breve persecución, ambos sospechosos fueron alcanzados y detenidos. Tras ello, un joven de 22 años se presentó ante los policías y denunció que uno de ellos lo había amenazado con un arma blanca para robarle el celular.

Con esa información, los uniformados realizaron un rastrillaje en la zona y encontraron el teléfono entre las plantas. A pocos metros también localizaron el cuchillo que habría sido utilizado durante el robo.

Por disposición de la Oficina Fiscal N.° 2, los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que el celular recuperado y el arma blanca fueron secuestrados como parte de la investigación.

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