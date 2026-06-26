26 de junio de 2026 - 21:32

Robó un auto en Las Heras, escapó y terminó detenido tras una persecución policial

La Policía de Mendoza desplegó un operativo cerrojo luego de que un hombre sustrajera un vehículo estacionado frente a un comercio en el barrio Cristo Redentor.

Robó un auto en Las Heras, escapó y terminó detenido tras una persecución policial

Robó un auto en Las Heras, escapó y terminó detenido tras una persecución policial

Foto:

Policía de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este viernes, la Policía de Mendoza llevó a cabo un operativo tras denunciarse el robo de un auto, en el interior del barrio Cristo Redentor de Las Heras. El episodio concluyó con una persecución policial y el arresto del sospechoso.

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Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió a las 9:46, cuando la víctima, identificada como F.T de 37 años, llegó a un comercio de la zona, descendió de su vehículo marca Renault Clio e ingresó al lugar. Según trascendió, el conductor había estacionado el rodado sin medidas de seguridad y con las llaves colocadas en su interior.

Minutos más tarde, la víctima fue alertada por parte de los vecinos de la zona que su vehículo fue sustraído por un sujeto que vestía prendas oscuras.

Policía de Mendoza en el megaoperativo en el oeste de la Ciudad de Mendoza
El robo del vehículo dio inicio a un operativo cerrojo

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Ante la situación, el denunciante dio aviso a la Policía y, tras alertar al Centro Estratégico de Operaciones(CEO), se montó un operativo tipo cerrojo en el lugar.

Los efectivos policiales de la Unidad Especial de Patrullajes visualizaron el vehículo robado en calle Manuel A. Sáez y Capitán Vázquez, lo que dio inicio a una intensa persecución. Con el apoyo de otras unidades, la Policía logró alcanzar al vehículo y reducir al autor del delito, el cual fue identificado como L. B. de 36 años.

El aprehendido fue trasladado a sede judicial y las actuaciones del caso quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras.

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