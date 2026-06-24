El conductor, de 28 años, intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue alcanzado tras una breve persecución en el barrio Nueva Esperanza. El Fiat Mobi en el que circulaba tenía pedido de secuestro por una causa de robo denunciada días atrás.

Recuperaron un auto robado en Guaymallén y detuvieron a un joven tras una persecución

Un hombre de 28 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles en Guaymallén luego de intentar escapar de la Policía a bordo de un vehículo que tenía pedido de secuestro por una causa de robo.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 2.40 en el barrio Nueva Esperanza y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 31°. Según informaron fuentes policiales, el conductor de un Fiat Mobi, identificado como G.A.G.N., advirtió la presencia de los uniformados y emprendió la fuga.

Tras una breve persecución, los efectivos lograron interceptar el automóvil y procedieron a identificar al conductor. Al verificar los datos del vehículo, constataron que registraba un pedido de secuestro por una causa de robo simple denunciada días atrás en Guaymallén.

El sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, mientras que el rodado recuperado fue secuestrado para continuar con las actuaciones correspondientes.