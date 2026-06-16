Recuperaron una moto robada y detuvieron a un joven de 27 años en Las Heras

El rodado presentaba el tambor de arranque violentado y tenía un pedido de secuestro vigente por un hurto ocurrido en enero de este año.

Las Heras: recuperaron una moto que tenía pedido de secuestro

Durante un operativo de control realizado este mediodía en el departamento de Las Heras, efectivos policiales lograron recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada meses atrás y detuvieron a un joven de 27 años.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 12:20 en la intersección de las calles Mitre y Acceso Norte. En ese punto, los uniformados realizaban maniobras operativas cuando observaron a un sujeto que circulaba en un rodado de baja cilindrada y procedieron a interceptarlo para su identificación.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes notaron de inmediato que el tambor de arranque presentaba signos de haber sido violentado.

Moto robada en Las Heras Al solicitarle la documentación correspondiente, el conductor solo pudo mostrar su licencia de conducir y una tarjeta verde que pertenecía a un propietario anterior.

Ante las irregularidades, el personal policial verificó los números de motor y chasis a través del sistema, lo que permitió constatar que la motocicleta registraba un pedido activo de secuestro por una causa de hurto agravado, con fecha del 14 de enero de 2026.