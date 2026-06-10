Robo de película en Madrid: se hicieron pasar por monjas y sacerdotes para asaltar una joyería

Un operativo de la Policía Nacional de España permitió detener a siete personas acusadas de participar en un violento asalto a una joyería ubicada en el distrito madrileño de Ciudad Lineal . Se trató de un hecho que llamó la atención por la modalidad utilizada por los sospechosos para ingresar al comercio.

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Según informaron las autoridades, el episodio ocurrió durante la mañana del miércoles en un local situado sobre la calle Alcalá . En el lugar, dos integrantes del grupo ingresaron caracterizados como miembros de una congregación religiosa para evitar despertar sospechas.

De acuerdo con la reconstrucción policial, un hombre vestido con sotana y una mujer que llevaba hábito solicitaron a una empleada observar distintas joyas exhibidas en el establecimiento. Mientras la trabajadora los atendía, un tercer involucrado aprovechó la situación para reducirla y llevarla por la fuerza hacia la parte posterior del local, dando inicio al robo.

La rápida respuesta de los investigadores del área especializada en atracos, junto con efectivos de apoyo, permitió intervenir antes de que los sospechosos concretaran su objetivo .

Durante el procedimiento, los policías lograron arrestar a los tres presuntos autores dentro de la joyería . En medio de la intervención, uno de los acusados, que estaba disfrazado de sacerdote, habría extraído un arma de fuego y apuntado contra dos efectivos.

#Urgente Siete detenidos en Madrid tras un atraco a una joyería cometido por delincuentes disfrazados de sacerdote y monja, vía @policia La Policía Nacional ha detenido en #Madrid a siete personas presuntamente implicadas en el atraco perpetrado en la mañana de hoy en una… pic.twitter.com/lDOoIbGD2I

La situación fue controlada rápidamente y el sospechoso terminó reducido y detenido junto con sus acompañantes.

Las averiguaciones posteriores permitieron localizar a otros dos presuntos integrantes de la organización en las inmediaciones del comercio. Los investigadores creen que cumplían funciones de vigilancia y apoyo para alertar sobre cualquier movimiento policial.

Paralelamente, otros dos sospechosos intentaron escapar en automóvil. La persecución concluyó en la autopista M-30, a la altura de Puente de Ventas, donde el vehículo fue interceptado luego de que sus ocupantes impactaran contra un móvil policial durante la fuga.

Como resultado del operativo, los agentes secuestraron un arma de fuego y pusieron a disposición judicial a los siete detenidos.

Embed Siete atracadores detenidos tras seis robos en joyerías Madrid



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Investigan posibles vínculos con otros robos

La causa sigue en marcha y los investigadores intentan determinar si los arrestados participaron en otros hechos similares registrados recientemente en la región. Las autoridades señalaron que los detenidos enfrentan acusaciones por robo con violencia e intimidación, mientras se profundizan las tareas para establecer el alcance de las actividades del grupo.