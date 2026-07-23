El hecho duró tan sólo 20 segundos y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. La Policía investiga si la pareja fue víctima de una salidera bancaria.

Violento robo en un café en Avellaneda: dos delincuentes ingresaron armados y asaltaron a un matrimonio

Un violento hecho de inseguridad tuvo lugar en una cafetería de Wilde, en el partido bonaerense de Avellaneda, cuando dos sujetos ingresaron para robarle a un matrimonio que se encontraba tomando un café en el local.

La secuencia duró tan sólo 20 segundos y todo quedó registrado por cámaras. El hecho ocurrió este miércoles a las 16:15, en la sucursal de Café Martínez ubicada en la esquina de avenida Mitre y Las Flores.

Según se observa en las imágenes, un matrimonio se encontraba en el café conversando tranquilamente, cuando de repente ingresan dos sujetos armados y con las caras cubiertas por cascos de motocicleta. Rápidamente, se acercaron a la pareja, amenazaron al hombre y se llevaron un bolso que las víctimas habían dejado en una silla.

La escena generó pánico entre clientes y empleados del lugar. Una clienta que se encontraba en una mesa cercana al hecho, intentó alejarse de la escena, pero tropezó y cayó al suelo. Segundos después, trató de levantarse, tomó su celular que se había caído de sus manos e intentó abrir la puerta para salir.

Sin embargo, los delicuentes la empujaron con fuerza y escaparon rápidamente con lo robado. Según trascendió, los sujetos escaparon a bordo de dos motos de alta cilindrada que habían dejado estacionadas en la puerta del café.

Investigan una posible salidera bancaria La causa quedó en manos del fiscal Gastón Fernández de la UFI N° 1 departamental, que comenzó una investigación para esclarecer el hecho, debido a que los damnificados no habrían realizado la denuncia correspondiente hasta el momento, según señaló Infobae. A partir del análisis de las imágenes, los investigadores tratan de establecer si el matrimonio fue víctima de una salidera bancaria y si los delincuentes ya conocían el contenido del bolso. “Se ve que los habían marcado. Los fueron a buscar directamente”, declaró un testigo del hecho a TN.