16 de julio de 2026 - 21:45

Robo en La Plata: entraron a una gomería de noche y se llevaron un botín millonario escondido en un auto

Los delincuentes forzaron el acceso y fueron directo al vehículo donde estaba el dinero y sospechan de un "entregador".

Ladrones se llevaron un botín millonario en un robo a una gomería en La Plata

Ladrones se llevaron un botín millonario en un robo a una gomería en La Plata

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El dueño de una gomería ubicada en la ciudad de La Plata, fue víctima de un millonario robo en su local. Al llegar para iniciar su jornada laboral, el hombre de 62 años descubrió que la persiana de acceso había sido violentada y que sus ahorros habían desaparecido.

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Los delincuentes lograron alzarse con un botín de $20 millones de pesos y USD 20.000, lo que representa una suma total cercana a los 50 millones de pesos. Lo más llamativo para los investigadores es que el dinero estaba oculto en el baúl de uno de los autos estacionados dentro del taller, un sitio difícil de hallar al azar.

La principal hipótesis de la Justicia es que los ladrones contaban con información precisa sobre la ubicación del botín para llevar a cabo el asalto. Esta teoría cobró fuerza tras un misterioso llamado telefónico que recibió la víctima antes de descubrir el hecho.

En dicha comunicación, se le advirtió sobre un hombre que había realizado trabajos ocasionales en la gomería la semana anterior, quien aparentemente andaba comentando que había realizado un "golpe" y buscaba cambiar dólares.

La reconstrucción del hecho indica que los autores ingresaron al predio durante la madrugada tras escalar por una propiedad lindera y forzar los accesos. Una vecina de la zona manifestó haber escuchado ruidos extraños durante ese horario, lo que coincide con los peritajes iniciales.

Actualmente, la investigación se centra en identificar al sospechoso mencionado en el llamado y en analizar las cámaras de seguridad del barrio para reconstruir la huida de la banda. Por el momento, la causa sigue bajo investigación judicial y no se han producido detenciones.

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