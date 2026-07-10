El hecho ocurrió en el barrio porteño de Saavedra y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Las víctimas difundieron las imágenes para identificar al sospechoso.

Insólito: rompió el vidrio de un auto para robarse un oso gigante de peluche en Saavedra

Una secuencia insólita quedó registrada este jueves por las cámaras de seguridad del barrio porteño de Saavedra. Un sujeto rompió la ventana de un vehículo estacionado para robarse un oso de peluche de grandes dimensiones que se encontraba en el asiento trasero.

En el video puede apreciarse cómo el hombre pasa caminando y se dirige al rodado. En pocos segundo, el individuo logra romper el vidrio y meter parte de su cuerpo, con la intención de sustraer lo que hay en su interior.

En menos de un minuto, el hombre robó el peluche y se retiró caminando tranquilamente por la vereda con el muñeco colgando de sus brazos.

El hecho ocurrió al mediodía, cerca de las 12:19 sobre la calle Pico, entre Lugones y General Acha. Según se muestra en las cámaras, el sospechoso vestía una gorra negra, un buzo oscuro con la inscripción “Everlast” en el pecho, un jean celeste y zapatillas blancas. Tras el hecho, las víctimas difundieron el video del momento para tratar de identificar al responsable del robo.