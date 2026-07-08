Casi tragedia: una jubilada fue arrastrada por un colectivo al intentar bajar y todo quedó filmado

El episodio ocurrió en el partido de La Matanza. Una asistente terapéutica, que esperaba en la parada del colectivo, y un vecino lograron ayudarla hasta que llegó la asistencia médica.

Una jubilada fue arrastrada por un colectivo al intentar bajar y todo quedó filmado.

Una jubilada de 74 años resultó herida tras ser arrastrada varios metros por un colectivo cuando intentaba bajar en una parada de González Catán, en el partido de La Matanza. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes generaron conmoción en redes sociales.

La víctima llamada María Teresa fue atendida primero en un centro de salud del barrio y luego trasladada a una clínica. Allí permaneció 24 horas en observación y, tras una tomografía que descartó lesiones graves, recibió el alta médica. No obstante, el golpe emocional fue duro y su nieta dio a conocer el hecho.

Video: así fue el accidente que involucró a un colectivo y una jubilada El accidente ocurrió cuando la mujer descendía por la puerta del medio del colectivo. Según se puede observar en las imágenes, el chofer aceleró antes de que terminara de bajar y la pasajera quedó atrapada en uno de los pasamanos de la puerta.

La jubilada fue arrastrada cerca de tres metros hasta perder el equilibrio y caer violentamente sobre el asfalto. Toda la secuencia quedó filmada por una cámara instalada en un comercio de la zona.

El video fue difundido por su nieta Florencia, quien dialogó con los medios y expresó su indignación ante la actitud del chofer. Ahora, esas imágenes serán incorporadas como prueba en las acciones legales que preparan contra el conductor y la empresa de transporte.