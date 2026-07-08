Caso Maradona: un custodio declaró que intentó reanimarlo horas antes de su muerte

Julio César Coria , uno de los ex custodios de Diego Armando Maradona , declaró este miércoles en el juicio por la muerte del célebre futbolista y reconoció haberle realizado RCP el día de su fallecimiento.

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Se trata del hombre que fue detenido por falso testimonio en el primer juicio anulado por el escándalo del documental Justicia Divina de la ex magistrada Julieta Makintach.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Coria recordó que el 24 de noviembre de 2020 ingresó a la habitación del ex entrenador para “arreglar un problema en la tecla de la luz” y señaló que el ídolo popular estaba “acostado y tapado” en su cama.

A diferencia del año pasado, el ex jefe de seguridad de Diego reconoció haberse comunicado con el neurocirujano Leopoldo Luque, a quien lo ubicó en la residencia del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, los días anteriores al deceso, mientras que la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz concurrieron el día 25 de noviembre.

En el primer debate, Coria había afirmado que Cosachov le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a Maradona , un dato que nunca comentó en otras oportunidades y negó los contactos con el exmédico de cabecera.

Sin embargo, en su segunda declaración, señaló que el ex futbolista acudió ese día al baño de la vivienda para “higienizarse” y admitió que al día siguiente también le practicó RCP junto a la enfermera Dahiana Gisela Madrid y la cocinera “Monona” Rodríguez.

Maradona y su excustodio, Julio César Coria

“Le tuvieron consideración, solamente le hicieron una advertencia”, señalaron los voceros de la investigación ante la consulta de NA.

Por su parte, los custodios Marcelo “Chori” Domínguez y Julio Soria no se presentaron a comparecer ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.°7 del Departamento Judicial de San Isidro.

El médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; Luque, Cosachov y Díaz se encuentran acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de 8 a 25 años de prisión.