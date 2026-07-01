Dura 95 minutos: la película sobre Maradona protagonizada por Natalia Oreiro que llega Prime Video

Esta año pasó por los cines argentinos y ahora llega a la plataforma de streaming con un enfoque distinto sobre el histórico Diez.

La nueva película sobre Maradona, con Natalia Oreiro, que llegó a Prime Video.

Los fanáticos del fútbol y del cine argentino ya tienen una nueva opción para ver en streaming. Tras su paso por las salas de cine durante este año, una película inspirada en uno de los mayores símbolos de Diego Maradona desembarcó en Prime Video, y cuenta con la actuación de Natalia Oreiro.

“La casaca de Dios” es una película argentina protagonizada por Oreiro y Jorge Marrale que gira alrededor de la histórica camiseta azul que Maradona utilizó en el Mundial de México 1986, escenario de los inolvidables goles frente a Inglaterra.

"La casaca de Dios": la nueva película sobre Maradona, con Natalia Oreiro, que llegó a Prime Video. "La casaca de Dios": la nueva película sobre Maradona, con Natalia Oreiro, que llegó a Prime Video. gentileza “La casaca de Dios” ya está disponible en Prime Video La historia sigue a Titi Malvestiti, un veterano utilero de un club de barrio que durante décadas guardó un secreto relacionado con la camiseta que usó Diego Maradona en uno de los partidos más recordados de la historia del fútbol.

Cuando la legendaria casaca está a punto de ser subastada por una cifra millonaria, el protagonista inicia una carrera contrarreloj para impedir que ese objeto cargado de valor histórico y emocional termine en manos de coleccionistas privados.

Embed - LA CASACA DE DIOS | Tráiler oficial | Estreno 23 de abril solo en cines A través de esa búsqueda, la película combina drama y humor para reflexionar sobre la memoria, la identidad argentina, el duelo y el legado que dejó el capitán campeón del mundo.