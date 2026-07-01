Dura 95 minutos: la película sobre Maradona protagonizada por Natalia Oreiro que llega Prime Video

Los fanáticos del fútbol y del cine argentino ya tienen una nueva opción para ver en streaming. Tras su paso por las salas de cine durante este año, una película inspirada en uno de los mayores símbolos de Diego Maradona desembarcó en Prime Video, y cuenta con la actuación de Natalia Oreiro.
“La casaca de Dios” es una película argentina protagonizada por Oreiro y Jorge Marrale que gira alrededor de la histórica camiseta azul que Maradona utilizó en el Mundial de México 1986, escenario de los inolvidables goles frente a Inglaterra.
"La casaca de Dios": la nueva película sobre Maradona, con Natalia Oreiro, que llegó a Prime Video.
"La casaca de Dios": la nueva película sobre Maradona, con Natalia Oreiro, que llegó a Prime Video.
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“La casaca de Dios” ya está disponible en Prime Video
La historia sigue a Titi Malvestiti, un veterano utilero de un club de barrio que durante décadas guardó un secreto relacionado con la camiseta que usó Diego Maradona en uno de los partidos más recordados de la historia del fútbol.
Cuando la legendaria casaca está a punto de ser subastada por una cifra millonaria, el protagonista inicia una carrera contrarreloj para impedir que ese objeto cargado de valor histórico y emocional termine en manos de coleccionistas privados.
Embed - LA CASACA DE DIOS | Tráiler oficial | Estreno 23 de abril solo en cines
A través de esa búsqueda, la película combina drama y humor para reflexionar sobre la memoria, la identidad argentina, el duelo y el legado que dejó el capitán campeón del mundo.
Natalia Oreiro encabeza el elenco
Además de Natalia Oreiro, el reparto está integrado por: Jorge Marrale, Federico Marrale, Lautaro Delgado Tymruk, Rafael Ferro y Damián Dreizik.
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Diego Maradona y la casaca que usó en México 1986
La película también cuenta con participaciones especiales del exarquero Sergio Goycochea y del relator Pablo Giralt. “La casaca de Dios” fue dirigida por Fernán Mirás, mientras que el guion estuvo a cargo de Marcos Carnevale.
Con una duración de 95 minutos, la producción propone una mirada diferente sobre el universo de Maradona, alejándose del formato biográfico para construir una ficción inspirada en el enorme significado que la camiseta del Mundial de 1986 tiene para millones de argentinos.