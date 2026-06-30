El día que Maradona predijo el "fútbol comercial" del Mundial 2026: el video viral que sorprendió a todos.

En pleno Mundial 2026 que se desarrolla en Canadá, Estados Unidos y México , en las redes sociales se viralizó un viejo video de Diego Armando Maradona . Se trata de una entrevista del año 2018 en la que el astro del fútbol mundial lanzaba una durísima crítica y una predicción sobre el formato de este torneo que se terminó haciendo realidad .

En un mano a mano televisivo con el periodista Víctor Hugo Morales , al ser consultado sobre la organización de la actual cita mundialista, "El Diez" fue tajante: "No me gusta, absolutamente. No hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores... Los americanos quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos para meternos publicidad . 100 minutos teníamos que jugar", dijo Maradona en su momento.

Las palabras adelantadas del Diego comenzaron a resonar en la realidad deportiva de hoy. En este Mundial, la FIFA estrenó de manera oficial el llamado "cooling break" o pausa de hidratación . Si bien la medida fue presentada como una herramienta médica para " proteger " a los futbolistas de las altas temperaturas veraniegas , su ejecución desató fuertes críticas por su evidente costado comercial.

[Fragmento] Diego Armando Maradona opinando sobre el Mundial 2026 en el año 2018 junto a Víctor Hugo. "Los americanos quisieron hacer 4 tiempos de 25' para meternos publicidad". pic.twitter.com/Tcs9HdKjYC

La dinámica del nuevo parate genera polémica en cada partido. La primera pausa suele llegar entre los 22 y 24 minutos del primer tiempo, mientras que la segunda se produce a los 22 minutos de la segunda mitad (minuto 67 de partido).

Lo llamativo ocurre en las transmisiones televisivas globales. Al momento de la pausa, las imágenes del estadio desaparecen por completo y son reemplazadas por una tanda publicitaria a pantalla completa durante 90 segundos .

Desde que comenzó el Mundial, miles de fanáticos de todo el mundo criticaron esta acción y consideran que las interrupciones modifican el ritmo natural del juego y acusan a la FIFA de haber acercado el fútbol a modelos de entretenimiento norteamericanos, como el básquet (NBA) o el fútbol americano (NFL).

La profecía sobre México

En aquel archivo de 2018, Maradona también le había dedicado unas palabras al seleccionado azteca: "Acá sale ganando México. Cuando México no lo merece, porque en realidad México gana los partidos... llegan los mexicanos a Brasil o a Alemania, como me tocó a mí, y bumba, fuera".

Hoy, teniendo de que históricamente a México no le ha ido bien en los mundiales, esa mirada también encuentra correlato con la realidad del torneo. Con el apoyo de la localía, el seleccionado mexicano jugó todos sus partidos en casa e hizo historia al lograr ganar con puntaje ideal su fase de grupos.

Este martes, desde las 22 h, el Tri se enfrentará a Ecuador por los 16avos de final. La previa ya se vive con hostilidad: anoche, cientos de hinchas locales se concentraron a las afueras del hotel donde se aloja la delegación ecuatoriana para realizar un ruidoso "banderazo" con el único objetivo de irrumpir el descanso de los futbolistas rivales.