30 de junio de 2026 - 01:19

Épico en Monterrey, Marruecos dejó afuera a Países Bajos desde los doce pasos

En una definición dramática, Marruecos eliminó a los europeos desde los doce pasos tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos y selló su clasificación a octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Canadá.

Bounou fue clave en la definición y Marruecos terminó festejando una victoria inolvidable ante los europeos.

Bounou fue clave en la definición y Marruecos terminó festejando una victoria inolvidable ante los europeos.

Foto:

EFE.
&nbsp;Denzel Dumfries de Países Bajos disputa un balón con Ismael Saibari de Marruecos, en un partido de los 16 avos de final del Mundial, que se está jugando en el estadio BBVA en Monterrey de México. &nbsp;

 Denzel Dumfries de Países Bajos disputa un balón con Ismael Saibari de Marruecos, en un partido de los 16 avos de final del Mundial, que se está jugando en el estadio BBVA en Monterrey de México.

 

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EFE/ Miguel Sierra
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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En Monterrey, con un fuerte acompañamiento del público local inclinado hacia el conjunto marroquí, europeos y africanos protagonizaron un duelo cerrado que terminó igualado en los 90' reglamentarios y se extendió al tiempo suplementario.

Con este triunfo Marruecos enfrentará en octavos de final a Canadá, que eliminó a Sudáfrica.

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El arquero Yassine Bounou, ataj&oacute; el quinto disparo, celebra la clasificaci&oacute;n junto a Saibari que convirti&oacute; el &uacute;ltimo penal.&nbsp;

El arquero Yassine Bounou, atajó el quinto disparo, celebra la clasificación junto a Saibari que convirtió el último penal.

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Marruecos, más activo en el arranque

En el primer tiempo, Marruecos fue el equipo que mejor se plantó en el campo. Con presión alta y mayor iniciativa ofensiva, generó las chances más claras del período.

El arquero neerlandés Bart Verbruggen fue clave para sostener el empate parcial. Tapó un cabezazo de El Aynaoui y respondió con seguridad ante un potente remate de Hakimi, que había comenzado a inclinar el juego hacia el lado africano.

Países Bajos, en cambio, mostró poco peso ofensivo en esa etapa inicial, aunque logró generar una llegada aislada que obligó a la defensa marroquí a intervenir con atención.

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Marruecos vs Países Bajos

Marruecos vs Países Bajos

Gakpo abrió el partido en el complemento

En el segundo tiempo, el equipo europeo encontró la ventaja en una de sus primeras acciones claras.

A los 27 minutos, tras una jugada de contraataque, Cody Gakpo definió para el 1-0 luego de una acción que comenzó desde el arquero Verbruggen. El gol le dio aire a Países Bajos en un momento en el que Marruecos había sido más peligroso.

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El delantero neerlandés vivió un festejo cargado de emoción, en un contexto personal delicado que lo llevó incluso a las lágrimas tras la conquista.

Marruecos no se rindió y encontró el empate sobre el final

Lejos de bajar la intensidad, Marruecos fue con todo en busca de la igualdad. Con variantes desde el banco y empuje constante, llevó el partido contra el arco rival.

Cuando el tiempo reglamentario se agotaba, apareció el empate: Issa Diop conectó de cabeza un centro desde la izquierda y puso el 1-1 en el último minuto, desatando la reacción marroquí y llevando el partido al alargue.

Un cierre abierto y con tensión máxima

En el inicio del tiempo suplementario, el ritmo se mantuvo alto y Marruecos volvió a acercarse al gol. Rahimi tuvo una chance clarísima dentro del área, pero otra vez Verbruggen evitó la caída de su arco con una atajada decisiva.

Del otro lado, Países Bajos no logró recuperar el control del juego, y el desgaste comenzó a marcar el desarrollo de un encuentro que sigue abierto.

Con el empate 1-1 consumado, el cruce se extendió al alargue y mantiene en suspenso la definición de un partido que tuvo emociones hasta el último segundo del tiempo reglamentario.

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Países Bajos vs Marruecos

Países Bajos vs Marruecos

Minuto a minuto y estadísticas de Países Bajos - Marruecos:

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