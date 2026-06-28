28 de junio de 2026 - 17:21

Nico Paz vivió su estreno desde el inicio en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

El jugador de 21 años fue titular por primera vez en una Copa del Mundo en la victoria de Argentina ante Jordania y expresó su emoción por compartir camino con la historia de su padre, Pablo Paz.

El joven futbolista del Como de Italia vivió un día especial en la victoria de Argentina, donde fue titular por primera vez en un Mundial.

El joven futbolista del Como de Italia vivió un día especial en la victoria de Argentina, donde fue titular por primera vez en un Mundial.

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EFE
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Un debut desde el inicio en la Copa del Mundo

El futbolista nacido en España pero nacionalizado argentino integró el once inicial por primera vez en el torneo, luego de haber sumado minutos desde el banco en el debut ante Argelia. Su actuación se dio en un contexto de rotación tras la clasificación asegurada, pero con una fuerte carga simbólica para su carrera.

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Nico Paz y su gran debut en la Selección Argentina.

Nico Paz y su gran debut en la Selección Argentina.

“Es un sueño de toda la vida”

Tras el encuentro, Paz no ocultó su emoción por el momento vivido dentro del campo de juego. “Muy feliz, es un sueño de toda la vida. Poca gente puede decir que ha jugado un Mundial y de titular, para mí es un orgullo muy grande. Se dio un buen partido, lo pude disfrutar, lo hicimos muy bien”, expresó.

También destacó el valor personal de seguir los pasos de su padre, Pablo Paz, quien disputó el Mundial de Francia 1998 con la Selección Argentina. “Es un momento muy especial para mí poder jugar mi primer partido como titular en un Mundial, algo que ya hizo mi padre en el 98 y para mí es especial, sobre todo poder seguir sus pasos. Lo disfruté mucho hoy”, agregó.

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Pablo Paz, papá de Nico, disputó el Mundial 1998.

Pablo Paz, papá de Nico, disputó el Mundial 1998.

El legado familiar y la elección por Argentina

Formado en las inferiores del Real Madrid y actualmente jugador del Como de Italia, Nico Paz tomó la decisión de representar a la Selección Argentina pese a haber crecido en España. Su elección estuvo influenciada por su historia familiar y su vínculo con el fútbol argentino. “Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina”, había explicado en otra oportunidad.

El respaldo del plantel y su rol en el recambio

El mediapunta también se refirió al acompañamiento de los referentes del equipo, clave en su proceso de adaptación al máximo nivel. “Antes de los partidos me dicen que sea yo mismo, que confían mucho en mí, que me suelte, que no tenga miedo de encarar y de hacer lo que sienta”, contó.

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Nico Paz en su debut mundialista.

Nico Paz en su debut mundialista.

Messi, Lo Celso y una noche especial en Dallas

El partido dejó además una curiosidad en torno al tiro libre que abrió el camino del triunfo, ejecutado por Giovani Lo Celso. Consultado sobre la jugada, Paz aclaró que no había discutido su ejecución.

También se refirió a la presencia de Lionel Messi, quien volvió a marcar y fue determinante en el encuentro. “Es una locura, con la edad que tiene sigue sorprendiendo cada día”, destacó sobre el capitán argentino, figura del triunfo en Dallas.

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