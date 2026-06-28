Nico Paz vivió su estreno desde el inicio en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

El jugador de 21 años fue titular por primera vez en una Copa del Mundo en la victoria de Argentina ante Jordania y expresó su emoción por compartir camino con la historia de su padre, Pablo Paz.

El joven futbolista del Como de Italia vivió un día especial en la victoria de Argentina , donde fue titular por primera vez en un Mundial.

El 27 de junio de 2026 quedó marcado como un día especial en la carrera de Nico Paz. El mediapunta de 21 años tuvo su primera titularidad en el Mundial 2026, en la victoria de la Selección Argentina frente a Jordania, por 3 a 1 en Dallas, resultado que selló el puntaje ideal de la Albiceleste en el Grupo J.

Un debut desde el inicio en la Copa del Mundo El futbolista nacido en España pero nacionalizado argentino integró el once inicial por primera vez en el torneo, luego de haber sumado minutos desde el banco en el debut ante Argelia. Su actuación se dio en un contexto de rotación tras la clasificación asegurada, pero con una fuerte carga simbólica para su carrera.

6926f17089bec36a26e56bb763f416b97e28c845w Nico Paz y su gran debut en la Selección Argentina. EFE “Es un sueño de toda la vida” Tras el encuentro, Paz no ocultó su emoción por el momento vivido dentro del campo de juego. “Muy feliz, es un sueño de toda la vida. Poca gente puede decir que ha jugado un Mundial y de titular, para mí es un orgullo muy grande. Se dio un buen partido, lo pude disfrutar, lo hicimos muy bien”, expresó.

También destacó el valor personal de seguir los pasos de su padre, Pablo Paz, quien disputó el Mundial de Francia 1998 con la Selección Argentina. “Es un momento muy especial para mí poder jugar mi primer partido como titular en un Mundial, algo que ya hizo mi padre en el 98 y para mí es especial, sobre todo poder seguir sus pasos. Lo disfruté mucho hoy”, agregó.

image Pablo Paz, papá de Nico, disputó el Mundial 1998. Gentileza. El legado familiar y la elección por Argentina Formado en las inferiores del Real Madrid y actualmente jugador del Como de Italia, Nico Paz tomó la decisión de representar a la Selección Argentina pese a haber crecido en España. Su elección estuvo influenciada por su historia familiar y su vínculo con el fútbol argentino. “Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina”, había explicado en otra oportunidad.