Messi y Maxi López, un abrazo que conmovió al Mundial: el reencuentro que despertó la emoción antes de Argentina-Jordania

La previa del partido entre Argentina y Jordania, correspondiente al cierre del Grupo J del Mundial 2026 , dejó una de las imágenes más comentadas fuera del campo de juego. En el AT&T Stadium de Arlington, Lionel Messi protagonizó un emotivo reencuentro con Maxi López , quien actualmente integra la cobertura de Telefe durante la Copa del Mundo.

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Mientras los futbolistas argentinos salían al césped para realizar los movimientos precompetitivos, López aguardaba junto al campo de juego cumpliendo su labor periodística. A l verlo, Messi modificó su recorrido, se acercó hasta donde estaba el ex delantero y lo saludó con un fuerte abrazo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Después de la escena, López no ocultó lo que significó ese momento. Visiblemente emocionado, explicó que el abrazo tuvo un valor especial por el vínculo que ambos construyeron años atrás.

¡Argentina ya está en cancha! Ovación total para el equipo de Scaloni Inolvidable el abrazo de Leo para Maxi López Jordania vs. Argentina | #MundialXTelefe con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/Qg6xWKPdfu

"Le di el abrazo de todos los argentinos . Fue un abrazo sentido, muy fuerte, pero hermoso", expresó. Luego agregó que también disfrutó de poder reencontrarse con Rodrigo de Paul, otro de los integrantes del seleccionado. Consultado por Sofía Martínez sobre si el momento lo había conmovido, respondió sin vueltas: "Sí, un poquito. Me emociona".

@MaxiLopez_11 muy emocionado y agradecido tras el cálido abrazo de Leo Messi Jordania vs. Argentina | #MundialXTelefe con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/MWWjcnKxLy

El vínculo entre Messi y Maxi López comenzó durante su etapa en Barcelona, c uando ambos compartieron plantel en los primeros años del rosarino dentro del primer equipo azulgrana.

Durante la temporada 2005/06 disputaron 16 encuentros oficiales juntos y formaron parte de un plantel que conquistó importantes títulos, entre ellos la Champions League, dos Ligas de España y la Supercopa española.

Aunque sus caminos futbolísticos luego tomaron rumbos diferentes, la relación personal permaneció intacta con el paso de los años.

image Leo y Máxi en la época que jugaban en Barcelona. Gentileza.

El recuerdo de un Messi adolescente

Tiempo atrás, López había recordado cómo eran aquellos primeros pasos de Messi en el fútbol europeo y aseguró que ya entonces era evidente que estaba destinado a convertirse en una figura mundial.

"Se la bancaba con todos. Le pegaban, se levantaba y seguía jugando. Tenía apenas 16 años. Nadie podía imaginar todo lo que iba a lograr, pero ya se notaba que era distinto. Era un genio que marcaba diferencias desde muy chico", había contado en una entrevista.

Otra postal relajada antes del partido

Antes del abrazo con Messi, Maxi López también compartió un momento distendido con Rodrigo de Paul y Leandro Paredes. Ambos futbolistas repitieron su habitual ritual previo a los partidos compartiendo caramelos en el círculo central y, al regresar al vestuario, De Paul le regaló algunos al ex atacante, quien recibió el gesto entre sonrisas.

image Lionel Messi y Maxi López durante su etapa como compañeros en Barcelona, donde nació la amistad que volvió a reflejarse en el Mundial. Gentileza.

Argentina piensa en los octavos de final

Más allá de la emotiva escena, la Selección argentina afrontó frente a Jordania su último compromiso de la fase de grupos. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, vigente campeón del mundo tras el título conseguido en Qatar 2022, ya tiene la mirada puesta en los octavos de final.

Su próximo desafío será el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en Miami, donde enfrentará a Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del certamen, con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título