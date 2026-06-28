28 de junio de 2026 - 01:36

Messi y Maxi López, un abrazo que conmovió al Mundial: el reencuentro que despertó la emoción antes de Argentina-Jordania

El capitán de la Selección sorprendió al ex delantero, hoy cronista de Telefe, con un cálido saludo en la previa del partido frente a Jordania. El gesto se volvió viral y reavivó una amistad nacida durante sus años en Barcelona.

El capitán argentino sorprendió al ex delantero, hoy cronista de Telefe, con un cálido saludo antes del duelo frente a Jordania. La escena recordó los años que compartieron en Barcelona.

El capitán argentino sorprendió al ex delantero, hoy cronista de Telefe, con un cálido saludo antes del duelo frente a Jordania. La escena recordó los años que compartieron en Barcelona.

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Mientras los futbolistas argentinos salían al césped para realizar los movimientos precompetitivos, López aguardaba junto al campo de juego cumpliendo su labor periodística. Al verlo, Messi modificó su recorrido, se acercó hasta donde estaba el ex delantero y lo saludó con un fuerte abrazo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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La emoción de Maxi López tras el encuentro

Después de la escena, López no ocultó lo que significó ese momento. Visiblemente emocionado, explicó que el abrazo tuvo un valor especial por el vínculo que ambos construyeron años atrás.

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"Le di el abrazo de todos los argentinos. Fue un abrazo sentido, muy fuerte, pero hermoso", expresó. Luego agregó que también disfrutó de poder reencontrarse con Rodrigo de Paul, otro de los integrantes del seleccionado. Consultado por Sofía Martínez sobre si el momento lo había conmovido, respondió sin vueltas: "Sí, un poquito. Me emociona".

Una amistad que nació en Barcelona

El vínculo entre Messi y Maxi López comenzó durante su etapa en Barcelona, cuando ambos compartieron plantel en los primeros años del rosarino dentro del primer equipo azulgrana.

Durante la temporada 2005/06 disputaron 16 encuentros oficiales juntos y formaron parte de un plantel que conquistó importantes títulos, entre ellos la Champions League, dos Ligas de España y la Supercopa española.

Aunque sus caminos futbolísticos luego tomaron rumbos diferentes, la relación personal permaneció intacta con el paso de los años.

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Leo y Máxi en la época que jugaban en Barcelona.

Leo y Máxi en la época que jugaban en Barcelona.

El recuerdo de un Messi adolescente

Tiempo atrás, López había recordado cómo eran aquellos primeros pasos de Messi en el fútbol europeo y aseguró que ya entonces era evidente que estaba destinado a convertirse en una figura mundial.

"Se la bancaba con todos. Le pegaban, se levantaba y seguía jugando. Tenía apenas 16 años. Nadie podía imaginar todo lo que iba a lograr, pero ya se notaba que era distinto. Era un genio que marcaba diferencias desde muy chico", había contado en una entrevista.

Otra postal relajada antes del partido

Antes del abrazo con Messi, Maxi López también compartió un momento distendido con Rodrigo de Paul y Leandro Paredes. Ambos futbolistas repitieron su habitual ritual previo a los partidos compartiendo caramelos en el círculo central y, al regresar al vestuario, De Paul le regaló algunos al ex atacante, quien recibió el gesto entre sonrisas.

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Lionel Messi y Maxi López durante su etapa como compañeros en Barcelona, donde nació la amistad que volvió a reflejarse en el Mundial.

Lionel Messi y Maxi López durante su etapa como compañeros en Barcelona, donde nació la amistad que volvió a reflejarse en el Mundial.

Argentina piensa en los octavos de final

Más allá de la emotiva escena, la Selección argentina afrontó frente a Jordania su último compromiso de la fase de grupos. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, vigente campeón del mundo tras el título conseguido en Qatar 2022, ya tiene la mirada puesta en los octavos de final.

Su próximo desafío será el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en Miami, donde enfrentará a Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del certamen, con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título

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