Colombia igualó con Portugal y se quedó con el primer puesto del Grupo K

Con el pase a los 16avos de final ya asegurado, Colombia y Portugal protagonizaron un verdadero partidazo en el Hard Rock Stadium de Miami protagonizaron un verdadero partidazo en el Hard Rock Stadium de Miami. Aunque el marcador terminó 0 a 0, el encuentro estuvo repleto de emociones, situaciones de gol y un ritmo intenso de principio a fin. El empate le permitió al seleccionado cafetero quedarse con el primer puesto del Grupo K, mientras que el conjunto luso avanzó como segundo.
Desde el inicio fue Colombia quien tomó la iniciativa. Con Luis Díaz como principal generador de peligro por la banda izquierda y la movilidad de Jhon Córdoba, el equipo sudamericano encontró espacios para inquietar a Diogo Costa, una de las grandes figuras del encuentro. Jhon Arias también fue determinante por los costados y contó con varias oportunidades para abrir el marcador.
Portugal reaccionó con el correr de los minutos y logró equilibrar el desarrollo gracias al manejo de Bruno Fernandes, que tomó protagonismo en el mediocampo y comenzó a abastecer con mayor frecuencia a Cristiano Ronaldo. Si bien el capitán portugués participó más del juego, la defensa colombiana logró controlarlo y limitar sus intervenciones en el área rival. Las mejores ocasiones del conjunto europeo llegaron a través de Bruno Fernandes y João Félix, pero siempre apareció Camilo Vargas o faltó precisión en la definición.
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Cristiano Ronaldo tuvo muy poco participación en el encuentro entre Colombia y Portugal, que terminó empatado.
EFE
El segundo tiempo mantuvo la misma intensidad. Colombia volvió a adueñarse de la pelota, especialmente tras el ingreso de Juan Fernando Quintero, que le aportó claridad y pausa en los metros finales. James Rodríguez, Jefferson Lerma, Richard Ríos y nuevamente Jhon Arias probaron desde distintas posiciones, aunque se encontraron una y otra vez con un inspirado Diogo Costa, decisivo para sostener el arco portugués en cero.
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Portugal también tuvo sus momentos de peligro, principalmente con un cabezazo de João Félix y algunas aproximaciones aisladas de Cristiano Ronaldo, aunque el equipo perdió profundidad a medida que avanzó el complemento ante el buen trabajo defensivo del conjunto cafetero.
Cuando el partido se moría y todo indicaba que el empate sería definitivo, llegó la gran polémica de la noche. Colombia alcanzó el gol en tiempo de descuento, pero la acción fue invalidada por el árbitro tras una decisión que dejó serias dudas entre los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas cafeteros.
Más allá del desenlace controvertido, el empate premió a dos selecciones que ofrecieron uno de los mejores espectáculos de la fase de grupos. Colombia terminó como líder del Grupo K gracias a una mejor campaña, mientras que Portugal también selló su clasificación a los 16avos de final, aunque desde el segundo lugar
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Los cafeteros poblaron de camisetas amarillas el Hard Rock Stadium de Miami.
EFE
Minuto a minuto y estadísticas de Colombia - Portugal: