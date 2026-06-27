Colombia igualó con Portugal y se quedó con el primer puesto del Grupo K

Igualaron 0 a 0 en uno de los mejores encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026. La selección cafetera terminó primera en la zona, mientras que los lusos avanzaron como escoltas. Sobre la hora le anularon un gol a Colombia que dejó muchas dudas.

El conjunto luso y el seleccionado cafetero protagonizan un encuentro intenso, con el liderazgo de la zona y un mejor cruce en los 16avos de final como premio.

Con el pase a los 16avos de final ya asegurado, Colombia y Portugal protagonizaron un verdadero partidazo en el Hard Rock Stadium de Miami protagonizaron un verdadero partidazo en el Hard Rock Stadium de Miami. Aunque el marcador terminó 0 a 0, el encuentro estuvo repleto de emociones, situaciones de gol y un ritmo intenso de principio a fin. El empate le permitió al seleccionado cafetero quedarse con el primer puesto del Grupo K, mientras que el conjunto luso avanzó como segundo.

Desde el inicio fue Colombia quien tomó la iniciativa. Con Luis Díaz como principal generador de peligro por la banda izquierda y la movilidad de Jhon Córdoba, el equipo sudamericano encontró espacios para inquietar a Diogo Costa, una de las grandes figuras del encuentro. Jhon Arias también fue determinante por los costados y contó con varias oportunidades para abrir el marcador.

Portugal reaccionó con el correr de los minutos y logró equilibrar el desarrollo gracias al manejo de Bruno Fernandes, que tomó protagonismo en el mediocampo y comenzó a abastecer con mayor frecuencia a Cristiano Ronaldo. Si bien el capitán portugués participó más del juego, la defensa colombiana logró controlarlo y limitar sus intervenciones en el área rival. Las mejores ocasiones del conjunto europeo llegaron a través de Bruno Fernandes y João Félix, pero siempre apareció Camilo Vargas o faltó precisión en la definición.

870c78b20d964de7f28ed253d5f5b62243a3b9eaw Cristiano Ronaldo tuvo muy poco participación en el encuentro entre Colombia y Portugal, que terminó empatado. EFE El segundo tiempo mantuvo la misma intensidad. Colombia volvió a adueñarse de la pelota, especialmente tras el ingreso de Juan Fernando Quintero, que le aportó claridad y pausa en los metros finales. James Rodríguez, Jefferson Lerma, Richard Ríos y nuevamente Jhon Arias probaron desde distintas posiciones, aunque se encontraron una y otra vez con un inspirado Diogo Costa, decisivo para sostener el arco portugués en cero.

fef3159047143c67c421a853435d36bdbf22a450w Portugal también tuvo sus momentos de peligro, principalmente con un cabezazo de João Félix y algunas aproximaciones aisladas de Cristiano Ronaldo, aunque el equipo perdió profundidad a medida que avanzó el complemento ante el buen trabajo defensivo del conjunto cafetero.