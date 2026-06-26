Francia venció a Noruega con tres golazos de Dembélé y se quedó con el Grupo I del Mundial 2026

En una tarde inspirada de Ousmane Dembélé, que anotó tres goles, Francia superó a Noruega por 4 a 1 en un duelo correspondiente a la fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026. Doué anotó el cuarto, mientras que Aasgaard puso el descuento Vikingo en un trámite dominado de principio a fin por los Galos.

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La decisión del entrenador noruego de mandar al campo de juego a un once inicial completamente alternativo para enfrentar a los Galos (salvo por la presencia de Aursnes) marcó la tónica del partido. Si con toda su jerarquía ya era disparejo, el duelo de titulares vs suplentes lo fue aún más.

Para colmo, Francia no tuvo piedad ni reguló. A los 20 segundos, Mbappé ya adelantó lo que sería la tarde cuando se escabulló por izquierda de la defensa, y sacó un remate furioso que se estrelló en el travesaño .

Un rato después, sobre 7’, Kylian conectó con Ousmane Dembélé, que dejó en ridículo a Bjørkan con un enganche y superó al arquero Selvik para el 1 a 0. La cosa no quedó allí, porque a los 20 minutos dicha conexión se repitió para que los de Deschamps pasen a ganarlo por 2 a 0.

En medio de la zozobra absoluta, Noruega logró responder el golpe con una jugada que arrancó del saque del medio , continuó con el pase de Schjelderup y finalizó con la definición a pura sangre fría de Aasgaard.

Pero Francia no permitió que ese tanto arruinara sus planes. Rápidamente volvió a tomar el control del trámite, y aprovechó el gran momento de Ousmane Dembélé para que reciba la habilitación de Tchouaméni, y venza al arquero con un disparo al palo más lejano. Golazo para irse tranquilo al descanso.

Noruega comenzó mejor la segunda mitad. Jugó en campo contrario, y le quitó la pelota al elenco Blue. Así, en la primera aproximación, Bobb se internó en el área, y Theo Hernández lo bajó cometiéndole penal.

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El encargado de ejecutarlo fue Jørgen Strand Larsen, que tuvo en sus pies la oportunidad de meter en partido a su selección. Sin embargo, su disparo fue fácilmente adivinado por el arquero Maignan, que contuvo. Esa acción significó el quiebre definitivo del trámite. Los Vikingos se desmoralizaron y decrecieron en el rendimiento, y Francia volvió a ser amo y señor del balón y de los tiempos del partido.

A tal punto se sintió lejos el empate, que el DT de Noruega decidió guardar a su carta más importante en el banco de los suplentes: Erling Haaland. Los Galos, mientras tanto, sacaron a Dembélé y Mbappé para darles descanso de cara a lo que viene. Sobre el cierre mismo, Barcola conectó con Désiré Doué, que de cabeza estampó el 4 a 1 definitivo.

Así, Francia ganó un encuentro casi sin despeinarse, que le sirvió para quedarse con la cima del Grupo I. Noruega también clasificó, aunque lo hizo en el segundo lugar. Ahora afrontarán el duelo de 16vos de final con el objetivo se seguir dando lucha en la Copa del Mundo.

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