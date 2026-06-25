25 de junio de 2026 - 18:37

La formación de la Selección Argentina-Jordania: Los siete futbolistas que podrían debutar en el Mundial 2026

Enterate quiénes son los futbolistas de la Albiceleste que buscan tener su bautismo absoluto en la Copa del Mundo ante el conjunto asiático.

Gerónimo Rulli podría debutar en el Mundial 2025 en reemplazo del Dibu Martínez.&nbsp;

Gerónimo Rulli podría debutar en el Mundial 2025 en reemplazo del Dibu Martínez. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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MARCOS SENESI
Marcos Senesi podr&iacute;a reemplazar al Cuti Romero, lesionado.&nbsp;

Marcos Senesi podría reemplazar al Cuti Romero, lesionado.

¿Quiénes son los jugadores de Argentina que buscan su debut mundialista?

A diferencia del debut de Facundo Medina, Nicolás González y Nico Paz —quienes sumaron sus primeros minutos en la goleada 3-0 ante Argelia—, este grupo de siete futbolistas espera su gran oportunidad frente a Jordania:

1. El arco: El reemplazo de "Dibu" Martínez

Si Lionel Scaloni decide darle descanso a Emiliano Martínez, el arco argentino verá un estreno absoluto:

  • Gerónimo Rulli: Pese a ser campeón del mundo en Qatar 2022, no sumó minutos debido a la titularidad indiscutida del "Dibu".

  • Juan Musso: Campeón de América en 2021, vive su primera experiencia en una Copa del Mundo tras quedar fuera de la cita en Qatar.

2. La defensa: Marcos Senesi y la baja de "Cuti" Romero

Ante la baja obligada de Cristian "Cuti" Romero por una molestia en la rodilla derecha, Nicolás Otamendi liderará la zaga. Sin embargo, en el sector izquierdo podría darse el ingreso de Marcos Senesi (quien entró a la lista en reemplazo de Leonardo Balerdi), logrando así su debut mundialista.

Giovani Lo Celso
Lo Celso volver&iacute;a a la titularidad en la Selecci&oacute;n Argentina.&nbsp;

Lo Celso volvería a la titularidad en la Selección Argentina.

3. El mediocampo: La revancha de Lo Celso y la proyección de Barco

  • Giovani Lo Celso: Es el caso más llamativo. Pieza clave del ciclo Scaloni (campeón de América 2021, 2024 y Finalíssima), se perdió Qatar 2022 por lesión. Aunque integró el plantel de Rusia 2018 bajo el mando de Jorge Sampaoli, insólitamente no llegó a disputar ni un solo minuto.

  • Valentín Barco: El flamante refuerzo del Chelsea se metió en la lista tras una gran temporada en el Estrasburgo y un gol clave ante Islandia en los amistosos previos. Tiene serias chances de ir desde el arranque.

4. La delantera: Giuliano Simeone y José Manuel López

Ambos representan el recambio generacional de la delantera argentina:

  • Giuliano Simeone: El atacante del Atlético de Madrid cuenta con rodaje en el ciclo, pero busca estrenarse en este Mundial.

  • José Manuel López: El "Flaco" (Palmeiras) la tiene un poco más difícil para ser titular, ya que se perfila Julián Álvarez desde el inicio, pero podría sumar minutos en el complemento.

José Manuel Flaco López
Jos&eacute; Manuel Flaco L&oacute;pez, delantero argentino de Palmeiras, debutar&iacute;a en el Mundial 2026.&nbsp;

José Manuel Flaco López, delantero argentino de Palmeiras, debutaría en el Mundial 2026.

El probable once de Argentina ante Jordania

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

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