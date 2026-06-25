Curazao 0 - Costa de Marfil 2: Histórica clasificación de los Elefantes en el Mundial 2026

Costa de Marfil se impuso por 2-0 a Curazao, con doblete de Nicolas Pépé, en Filadelfia, en el cierre del Grupo E del Mundial 2026.

Costa de Marfil tachó a Curazao con doblete de Nicolas Pépé y avanzó de Fase de Grupos por primera vez en su historia, como segundo de Alemania.

Costa de Marfil cumplió con los pronósticos en el Mundial 2026 al vencer 2-0 a Curazao en Filadelfia. Con un doblete espectacular de Nicolas Pépé, la selección africana avanzó a los 16avos de final por primera vez en su historia, consolidándose como escolta de Alemania en el Grupo. Por su parte, el combinado caribeño se despidió con la frente en alto tras una aventura inolvidable en Norteamérica.

El gol tempranero de Nicolas Pépé que destrozó la ilusión de Curazao La selección de Curazao, debutante absoluta en la cita mundialista, llegó a la última jornada con opciones matemáticas reales de colarse entre los mejores terceros. Sin embargo, la obligación de buscar el triunfo les jugó en contra desde el arranque.

Apenas a los 7 minutos del primer tiempo, un error en la salida del equipo azul dejó el balón servido para Nicolas Pépé. El delantero no perdonó y estampó el 1-0 que desarmó por completo el planteamiento táctico de los caribeños.

image Costa de Marfil cumplió con los pronósticos en el Mundial 2026 al vencer 2-0 a Curazao en Filadelfia. Gentileza. Costa de Marfil hace historia y rompe su maldición en las Fases de Grupos El atacante del Villarreal de España se vistió de héroe nacional al sentenciar el encuentro en el complemento. Pépé firmó su doblete definitivo, asegurando un boleto inédito para su país.

Dato Histórico: Costa de Marfil había quedado eliminada en la primera fase durante sus tres participaciones mundialistas anteriores (2006, 2010 y 2014). Este triunfo en el Mundial 2026 rompe la racha negativa de los Elefantes.