25 de junio de 2026 - 21:01

Curazao 0 - Costa de Marfil 2: Histórica clasificación de los Elefantes en el Mundial 2026

Costa de Marfil se impuso por 2-0 a Curazao, con doblete de Nicolas Pépé, en Filadelfia, en el cierre del Grupo E del Mundial 2026.

Costa de Marfil tachó a Curazao con doblete de Nicolas Pépé y avanzó de Fase de Grupos por primera vez en su historia, como segundo de Alemania.

Costa de Marfil tachó a Curazao con doblete de Nicolas Pépé y avanzó de Fase de Grupos por primera vez en su historia, como segundo de Alemania.

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El gol tempranero de Nicolas Pépé que destrozó la ilusión de Curazao

La selección de Curazao, debutante absoluta en la cita mundialista, llegó a la última jornada con opciones matemáticas reales de colarse entre los mejores terceros. Sin embargo, la obligación de buscar el triunfo les jugó en contra desde el arranque.

Apenas a los 7 minutos del primer tiempo, un error en la salida del equipo azul dejó el balón servido para Nicolas Pépé. El delantero no perdonó y estampó el 1-0 que desarmó por completo el planteamiento táctico de los caribeños.

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Costa de Marfil cumpli&oacute; con los pron&oacute;sticos en el Mundial 2026 al vencer 2-0 a Curazao en Filadelfia.

Costa de Marfil cumplió con los pronósticos en el Mundial 2026 al vencer 2-0 a Curazao en Filadelfia.

Costa de Marfil hace historia y rompe su maldición en las Fases de Grupos

El atacante del Villarreal de España se vistió de héroe nacional al sentenciar el encuentro en el complemento. Pépé firmó su doblete definitivo, asegurando un boleto inédito para su país.

Dato Histórico: Costa de Marfil había quedado eliminada en la primera fase durante sus tres participaciones mundialistas anteriores (2006, 2010 y 2014). Este triunfo en el Mundial 2026 rompe la racha negativa de los Elefantes.

Con este resultado, los marfileños avanzan como segundos del Grupo, por detrás de la poderosa Alemania, y ya esperan rival para los 16avos de final.

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Curazao se despide con orgullo del Mundial 2026

A pesar de la derrota, el torneo de la Selección de Curazao quedará grabado en los libros de la FIFA. El conjunto caribeño marcó un hito al convertirse en la nación con menor cantidad de habitantes en disputar una Copa del Mundo.

El balance para el recuerdo de su debut mundialista incluye:

  • Un punto histórico: Conseguido tras empatar frente a Ecuador.

  • Un gol para la eternidad: El tanto convertido por Livano Comenencia ante Alemania que celebró todo el país.

Curazao vs. Costa de Marfil por el mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas

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