Uruguay vs. España, por el Mundial 2026: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Uruguay y España jugarán este viernes desde las 21 en el Estadio Guadalajara , en el marco de la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para pelear por su pase a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

Ni España ni Uruguay: El inesperado rival que le tocaría a la Selección Argentina en 16vos del Mundial 2026

DLA - 2026-05-31T130721.762 Marcelo Bielsa y la Selección de Uruguay contra las cuerdas. Necesita si o si un triunfo ante España. Gentileza.

Los dirigidos por Luis de la Fuente, que llegaron como candidatos a la Copa del Mundo, empataron 0 a 0 ante Cabo Verde en el debut y se recuperaron con una goleada 4 a 0 frente a Arabia Saudita. Ahora, se medirán ante los charrúas con la obligación de sumar de a tres para clasificar como primeros del grupo. Por otro lado, Lamine Yamal, que jugó algunos minutos en el estreno, se mostró en una óptima condición en la segunda jornada e irá desde el arranque en la definición del Grupo H.