25 de junio de 2026 - 20:42

Uruguay vs. España, por el Mundial 2026: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Este viernes, en Guadalajara, las selecciones de Uruguay y España se medirán por el Mundial 2026. Todos los detalles del encuentro que comenzará a las 21.

Este viernes, en Guadalajara, las selecciones de Uruguay y España se medirán por el Mundial 2026. Conocé lo que debés saber del encuentro que comenzará a las 21.&nbsp;

Este viernes, en Guadalajara, las selecciones de Uruguay y España se medirán por el Mundial 2026. Conocé lo que debés saber del encuentro que comenzará a las 21. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Los dirigidos por Marcelo Bielsa, que llegaron a la Copa del Mundo con algunos problemas entre el plantel y el DT argentino, empataron 1 a 1 ante Arabia Saudita en el debut y luego igualaron 2 a 2 frente a Cabo Verde. Con dos unidades, llega a la última jornada con la obligación de sumar de a tres para clasificar a dieciseisavos de final. Por otro lado, Ronald Araújo, con una lesión muscular, evolucionó favorablemente en los últimos días pero no llegará a tiempo para medirse ante los europeos.

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Marcelo Bielsa y la Selecci&oacute;n de Uruguay contra las cuerdas. Necesita si o si un triunfo ante Espa&ntilde;a.&nbsp;

Marcelo Bielsa y la Selección de Uruguay contra las cuerdas. Necesita si o si un triunfo ante España.

Los dirigidos por Luis de la Fuente, que llegaron como candidatos a la Copa del Mundo, empataron 0 a 0 ante Cabo Verde en el debut y se recuperaron con una goleada 4 a 0 frente a Arabia Saudita. Ahora, se medirán ante los charrúas con la obligación de sumar de a tres para clasificar como primeros del grupo. Por otro lado, Lamine Yamal, que jugó algunos minutos en el estreno, se mostró en una óptima condición en la segunda jornada e irá desde el arranque en la definición del Grupo H.

Uruguay vs. España por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 21:00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Ismail Elfath (USA)
  • Estadio: Estadio Guadalajara

Uruguay vs. España: minuto a minuto y estadísticas

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