24 de junio de 2026 - 01:23

Con un gol de Daniel Muñoz, Colombia derrotó a RD Congo y avanzó a 16avos

La selección colombiana se impuso 1 a 0 ante República Democrática del Congo con un gol de Daniel Muñoz, aseguró su clasificación a los 16avos de final y quedó como líder del Grupo K.

Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los 16avos de final y lidera el Grupo K del Mundial 2026.

Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los 16avos de final y lidera el Grupo K del Mundial 2026.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La selección de Colombia logró una valiosa victoria por 1 a 0 frente a República Democrática del Congo en la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los 16avos de final y mantenerse en la cima de la zona.

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El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo debió trabajar más de la cuenta para superar a un rival que mostró solidez defensiva y que complicó a los cafeteros durante buena parte del encuentro.

Colombia aseguró la clasificación a los 16avos de final
Colombia, conducida por el DT argentino Néstor Lorenzo, aseguró la clasificación a los 16avos de final.

Colombia, conducida por el DT argentino Néstor Lorenzo, aseguró la clasificación a los 16avos de final.

Un partido parejo que se definió en el segundo tiempo

El equipo africano tuvo la primera ocasión clara apenas comenzado el partido, cuando Edo Kayembe probó desde larga distancia y su remate pasó muy cerca del arco defendido por Camilo Vargas.

Con el correr de los minutos, Colombia tomó el control del juego y generó varias situaciones de peligro. Jhon Arias, James Rodríguez, Johan Mojica, Luis Díaz y Gustavo Puerta exigieron repetidamente al arquero Lionel Mpasi, una de las figuras destacadas del encuentro.

El elenco cafetero consiguió una trabajada victoria ante RD Congo
El elenco cafetero consiguió una trabajada victoria ante RD Congo.

El elenco cafetero consiguió una trabajada victoria ante RD Congo.

Pese a las oportunidades creadas por el seleccionado sudamericano, el marcador permaneció sin cambios durante toda la primera mitad.

Daniel Muñoz rompió el cero

La diferencia llegó a los 30 minutos del complemento. Una asistencia filtrada de Juan Fernando Quintero encontró la proyección de Daniel Muñoz, quien definió y contó con un desvío en el defensor Steve Kapuadi que descolocó al arquero congoleño para establecer el 1 a 0.

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Tras la apertura del marcador, Colombia intentó ampliar la ventaja mientras Congo buscó reaccionar en los minutos finales.

En el tramo decisivo del partido, el conjunto africano generó sus llegadas más peligrosas. Sin embargo, Camilo Vargas respondió con seguridad ante los intentos de Nathanael Mbuku y Chancel Mbemba, preservando la ventaja colombiana hasta el pitazo final.

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Con este triunfo, Colombia suma seis puntos sobre seis posibles, aseguró su presencia en la próxima fase y quedó muy bien posicionada para terminar como líder del Grupo K. En la última fecha enfrentará a Portugal, mientras que República Democrática del Congo buscará sus chances ante Uzbekistán.

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