Cuándo, a qué hora y contra quién jugaría la Selección Argentina en 16avos del Mundial 2026

Después del triunfo 2-0 ante Austria y el de de Argelia 2-1 contra Jordania, la Selección Argentina tiene asegurado su lugar en 16avos de final del Mundial 2026 como líder del grupo J. Por lo tanto, ya es posible confirmar fecha y hora , además de "calcular" el posible rival del próximo partido.

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El formato del torneo de la FIFA establece que los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros, obtendrán su boleto a esta instancia.

El duelo de 16vos de final que corresponde a la Albiceleste se jugará el viernes 3 de julio , a las 19.00 (hora de Argentina), en el Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos).

Lo que todavía no se sabe es quién será su próximo rival. La definición está en el grupo H, donde España llega con ventaja , pero Uruguay, Cabo Verde y hasta Arabia Saudita mantienen posibilidades matemáticas de avanzar.

En la tercera y última fecha se enfrentarán Uruguay-España (viernes 26 a las 21 horas) y Cabo Verde-Arabia Saudita (también el viernes 26 a las 21 horas). A partir de esos resultados quedará definido el adversario de la Albiceleste.

España terminará en la posición que la cruzaría con Argentina en estos escenarios:

Uruguay derrota a España y Cabo Verde empata con Arabia Saudita.

Uruguay derrota a España y Arabia Saudita vence a Cabo Verde.

DLA (9) Lamine Yamal, figura de España EFE/ Lavandeira Jr

Cabo Verde será rival de Argentina si:

España derrota a Uruguay y Cabo Verde le gana a Arabia Saudita.

España derrota a Uruguay y Cabo Verde empata con Arabia Saudita.

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Argentina enfrentará en 16avos a Arabia Saudita si:

España derrota a Uruguay y Arabia Saudita vence a Cabo Verde.

España y Uruguay empatan, mientras Arabia Saudita derrota a Cabo Verde.

Arabia Saudita Arabia Saudita EFE

¿Qué pasa con los desempates?

También existen combinaciones que podrían derivar en igualdad de puntos y obligar a recurrir a los criterios de desempate.

Habrá definición entre España y Cabo Verde si España empata con Uruguay y Cabo Verde vence por amplia diferencia a Arabia Saudita. En ese caso, el equipo mejor ubicado entre ambos sería el rival de Argentina.

Por otro lado, habrá desempate entre Uruguay y Cabo Verde si España y Uruguay igualan y, al mismo tiempo, Cabo Verde empata con Arabia Saudita. También podría darse si Uruguay derrota a España y Cabo Verde vence a Arabia Saudita.

Como está determinado por las reglas, los criterios para resolver cualquier igualdad son, en este orden: diferencia de gol, cantidad de goles convertidos, tabla de fair play (tarjetas amarillas y rojas) y, en última instancia, el ranking FIFA (España es 2°, Uruguay es 16°, Arabia Saudita es 61° y Cabo Verde es 67°).

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Qué pasará después con la Selección Argentina si gana en 16avos del Mundial

Hacia una hipotética final, Argentina se topará en octavos ante el ganador de un cruce que emparejará a los escoltas del grupo D (Australia o Paraguay) y G (Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda).

Luego aparecen los cuartos de final con un rival que podría ser los punteros del grupo B (Canadá o Suiza) o del K (Colombia, Congo, Portugal o Uzbekistán); o alguno de los ocho mejores terceros que se clasifiquen a los 16avos de final y se crucen contra estos líderes.

De seguir a las semifinales, se podrían presentar Brasil o Inglaterra, en caso de que lideren sus zonas.

Del otro lado del cuadro quedarán los seleccionados que vayan quedando en las zonas E, I, F, H y G. Así, Argentina se cruzaría con Alemania, Francia y Países Bajos en una hipotética final.

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