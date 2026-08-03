La novia de Marcos Senesi también cambió de club: Kelci Bowers dejó la Premier femenina y se mudó al ascenso inglés

La defensora inglesa dejó su anterior equipo para unirse a un club del ascenso, sincronizando su mudanza con el reciente traspaso de su pareja al Tottenham.

Kelci Rose Bowers oficializó su incorporación al Hashtag United tras cerrar una etapa exitosa con el Bournemouth. La lateral de 22 años decidió continuar su carrera en la FAWNL Southern Premier Division coincidiendo con el traslado profesional de su pareja, el defensor argentino Marcos Senesi.

El club, fundado en 2016, anunció el fichaje a través de sus redes sociales "Nos complace anunciar que la dinámica lateral Kelci-Rose Bowers ha fichado oficialmente por el club", destacó la institución en el comunicado de presentación. La jugadora llega tras haber ganado la FAWNL Cup la temporada pasada.

Una mudanza coordinada hacia el norte de Londres La presentación del fichaje incluyó un video donde se observa a Bowers consultando a sus seguidores sobre equipos en la capital británica. Las imágenes muestran a la defensora tomando el transporte público desde el centro de la ciudad hacia Barkingside para vestir la indumentaria de su nuevo equipo en Essex. Esta decisión profesional se alinea con el movimiento de Marcos Senesi, quien también dejó el Bournemouth para integrarse al Tottenham Hotspur en la Premier League.

Senesi mostró su respaldo público mediante comentarios en las plataformas digitales. "Show timeeeeee", escribió el defensor junto a un emoji de cara enamorada en la publicación oficial de la jugadora. Además, Bowers compartió contenido donde se ve al futbolista utilizando una gorra con el lema del Hashtag United: “Hacer el fútbol divertido otra vez”. "Tenemos un nuevo fanático", escribió la defensora en sus historias de Instagram.

Bowers posee una trayectoria que incluye pasos por las categorías juveniles de la selección de Inglaterra, desde la Sub 15 hasta la Sub 19. Antes de su llegada a su actual destino, formó parte de planteles en el Chelsea, Southampton y Portsmouth. En su ciclo previo con las "Cherries", la futbolista disputó 70 partidos oficiales y anotó 11 goles a pesar de desempeñarse habitualmente en posiciones de perfil defensivo.