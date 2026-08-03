La novia de Marcos Senesi también cambió de club: Kelci Bowers dejó la Premier femenina y se mudó al ascenso inglés

Kelci Rose Bowers oficializó su incorporación al Hashtag United tras cerrar una etapa exitosa con el Bournemouth. La lateral de 22 años decidió continuar su carrera en la FAWNL Southern Premier Division coincidiendo con el traslado profesional de su pareja, el defensor argentino Marcos Senesi.
El club, fundado en 2016, anunció el fichaje a través de sus redes sociales "Nos complace anunciar que la dinámica lateral Kelci-Rose Bowers ha fichado oficialmente por el club", destacó la institución en el comunicado de presentación. La jugadora llega tras haber ganado la FAWNL Cup la temporada pasada.
Una mudanza coordinada hacia el norte de Londres
La presentación del fichaje incluyó un video donde se observa a Bowers consultando a sus seguidores sobre equipos en la capital británica. Las imágenes muestran a la defensora tomando el transporte público desde el centro de la ciudad hacia Barkingside para vestir la indumentaria de su nuevo equipo en Essex. Esta decisión profesional se alinea con el movimiento de Marcos Senesi, quien también dejó el Bournemouth para integrarse al Tottenham Hotspur en la Premier League.
Senesi mostró su respaldo público mediante comentarios en las plataformas digitales. "Show timeeeeee", escribió el defensor junto a un emoji de cara enamorada en la publicación oficial de la jugadora. Además, Bowers compartió contenido donde se ve al futbolista utilizando una gorra con el lema del Hashtag United: “Hacer el fútbol divertido otra vez”. "Tenemos un nuevo fanático", escribió la defensora en sus historias de Instagram.
Bowers posee una trayectoria que incluye pasos por las categorías juveniles de la selección de Inglaterra, desde la Sub 15 hasta la Sub 19. Antes de su llegada a su actual destino, formó parte de planteles en el Chelsea, Southampton y Portsmouth. En su ciclo previo con las "Cherries", la futbolista disputó 70 partidos oficiales y anotó 11 goles a pesar de desempeñarse habitualmente en posiciones de perfil defensivo.
Durante el Mundial 2026, la jugadora acompañó el desempeño del defensor argentino vistiendo la camiseta de la Selección nacional en cada encuentro. Actualmente, el Hashtag United femenino integra a la lateral en su esquema de competencia en una liga del ascenso inglés mientras Senesi inicia su etapa en los Spurs. El nuevo club de Kelci debe este nombre al hecho de ser fundado en 2016 por creadores de contenido y ha logrado escalar posiciones en la estructura del fútbol británico desde su creación.