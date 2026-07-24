Marcos Senesi volvió a Concordia, fue declarado ciudadano ilustre y recordó la chance que pudo cambiar la final con España

El defensor Marcos Senesi regresó este viernes a su ciudad natal de Concordia, Entre Ríos, tras su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026, y fue recibido por una multitud que lo acompañó durante un emotivo homenaje en el que además fue declarado ciudadano ilustre.
Miles de vecinos se acercaron a las inmediaciones del Palacio Municipal para saludar al futbolista, quien integró el plantel dirigido por Lionel Scaloni que alcanzó la final de la Copa del Mundo, donde Argentina cayó por 1 a 0 frente a España.
Durante el acto, Senesi recordó una de las jugadas más significativas del encuentro decisivo: la oportunidad que tuvo en los últimos instantes para igualar el marcador y llevar la definición a los penales.
"Cuando veo que Giuliano (Simeone) está yendo por fuera, mi primera intención es llegar adelante. Después (Pau) Cubarsí, la verdad, hace un cierre increíble atrás mío; voy entre dos jugadores y la imagen esa no se me va a ir de la cabeza porque sé que estuve a centímetros", expresó.
La acción ocurrió cuando Argentina buscaba desesperadamente el empate luego del gol convertido por Ferran Torres al comienzo del segundo tiempo del alargue. Pese a los intentos del equipo de Scaloni, España logró sostener la ventaja y se consagró campeona del mundo.
El defensor también agradeció el cariño recibido en su ciudad y se mostró conmovido por el reconocimiento.
"Nunca me imaginé estar viviendo una situación como esta. Volver a mi ciudad y que me reciban de esta manera es algo increíble", afirmó.
Y agregó: "Estoy totalmente agradecido con todos ustedes de que hayan venido".
Senesi había ingresado a la lista definitiva de la Selección a último momento, tras la lesión de Leonardo Balerdi, y terminó sumando minutos durante la campaña mundialista.
Como parte del homenaje, el Concejo Deliberante de Concordia lo distinguió como ciudadano ilustre, la máxima distinción honorífica prevista por la Ordenanza N° 38.537. La iniciativa fue impulsada por la concejal Celeste Fuscado, quien destacó no solo la trayectoria deportiva del futbolista, sino también sus valores personales.
"Es una persona que fue formada y transmite importantes valores como la humildad, el esfuerzo y el compromiso", señaló la edil durante la ceremonia.