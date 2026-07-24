24 de julio de 2026 - 11:14

Marcos Senesi volvió a Concordia, fue declarado ciudadano ilustre y recordó la chance que pudo cambiar la final con España

El defensor de la Selección argentina fue recibido por una multitud en su ciudad natal, donde fue declarado ciudadano ilustre. Durante el homenaje, revivió la última jugada del partido decisivo del Mundial 2026, en la que estuvo "a centímetros" de convertir el empate.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El defensor Marcos Senesi regresó este viernes a su ciudad natal de Concordia, Entre Ríos, tras su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026, y fue recibido por una multitud que lo acompañó durante un emotivo homenaje en el que además fue declarado ciudadano ilustre.

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Miles de vecinos se acercaron a las inmediaciones del Palacio Municipal para saludar al futbolista, quien integró el plantel dirigido por Lionel Scaloni que alcanzó la final de la Copa del Mundo, donde Argentina cayó por 1 a 0 frente a España.

Durante el acto, Senesi recordó una de las jugadas más significativas del encuentro decisivo: la oportunidad que tuvo en los últimos instantes para igualar el marcador y llevar la definición a los penales.

"Cuando veo que Giuliano (Simeone) está yendo por fuera, mi primera intención es llegar adelante. Después (Pau) Cubarsí, la verdad, hace un cierre increíble atrás mío; voy entre dos jugadores y la imagen esa no se me va a ir de la cabeza porque sé que estuve a centímetros", expresó.

La acción ocurrió cuando Argentina buscaba desesperadamente el empate luego del gol convertido por Ferran Torres al comienzo del segundo tiempo del alargue. Pese a los intentos del equipo de Scaloni, España logró sostener la ventaja y se consagró campeona del mundo.

El defensor también agradeció el cariño recibido en su ciudad y se mostró conmovido por el reconocimiento.

"Nunca me imaginé estar viviendo una situación como esta. Volver a mi ciudad y que me reciban de esta manera es algo increíble", afirmó.

Y agregó: "Estoy totalmente agradecido con todos ustedes de que hayan venido".

Senesi había ingresado a la lista definitiva de la Selección a último momento, tras la lesión de Leonardo Balerdi, y terminó sumando minutos durante la campaña mundialista.

Como parte del homenaje, el Concejo Deliberante de Concordia lo distinguió como ciudadano ilustre, la máxima distinción honorífica prevista por la Ordenanza N° 38.537. La iniciativa fue impulsada por la concejal Celeste Fuscado, quien destacó no solo la trayectoria deportiva del futbolista, sino también sus valores personales.

"Es una persona que fue formada y transmite importantes valores como la humildad, el esfuerzo y el compromiso", señaló la edil durante la ceremonia.

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