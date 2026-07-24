24 de julio de 2026 - 11:46

Ángel Di María respaldó la continuidad de Scaloni en la Selección Argentina y definió el Mundial

Luego de la caída de Rosario Central ante Belgrano por el Torneo Clausura, Ángel Di María repasó el papel de la Selección Argenitna en el Mundial 2026. Video.

Ángel Di María habló de la Selección Argentina.&nbsp;

Ángel Di María habló de la Selección Argentina. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Ángel Di María volvió a ser el centro de atención periodística tras la derrota de Rosario Central por 2-1 frente a Belgrano de Córdoba en el debut del Torneo Clausura. Aunque el foco inicial estaba puesto en el plano local, el talentoso atacante rosarino no esquivó los micrófonos para referirse a la Selección Argentina, el futuro de Lionel Scaloni y la vigencia de Lionel Messi.

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Llega la denominada Ley Prestianni, una medida que surge a raíz de los antecedentes recientes en el fútbol internacional. Queda terminantemente prohibido que un futbolista se tape la boca con las manos para hablar con un rival o con los jueces.

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Respecto a Lionel Messi, quien disputó la Copa del Mundo con 39 años, el exjugador del Real Madrid y Paris Saint-Germain no dudó en resaltar su nivel competitivo:

  • Sobre el futuro de Messi: "Creo que tiene muchísimos años más. Con 39 demostró que sigue siendo uno de los mejores de la historia y no tiene techo".

  • Su deseo: Apuntó a que el capitán argentino vista la celeste y blanca "hasta cuando no quiera".

"Para mí el Mundial terminó con Inglaterra"

Al reflexionar sobre el camino de la Selección Argentina en la última Copa del Mundo, Di María dejó una declaración singular sobre el impacto emocional que tuvo la victoria por 2-1 ante el seleccionado inglés en semifinales.

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Ángel Di María aseguró que el Mundial 2026, terminó tras el triunfo ante Inglaterra en la serie semifinal.

Además, el experimentado zurdo profundizó sobre el esfuerzo del plantel: "Sufrí todos los partidos, pero sacaban eso de adentro que terminaba haciendo que se ganen. A veces en las finales te toca, a veces no; esta vez no, pero dejaron la celeste y blanca allá arriba. Lo que se fue logrando y haberle ganado a Inglaterra fue coronar todo eso, para mí terminó ahí el Mundial, le dieron la alegría más grande al país".

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