Ángel Di María respaldó la continuidad de Scaloni en la Selección Argentina y definió el Mundial

Luego de la caída de Rosario Central ante Belgrano por el Torneo Clausura, Ángel Di María repasó el papel de la Selección Argenitna en el Mundial 2026. Video.

Ángel Di María volvió a ser el centro de atención periodística tras la derrota de Rosario Central por 2-1 frente a Belgrano de Córdoba en el debut del Torneo Clausura. Aunque el foco inicial estaba puesto en el plano local, el talentoso atacante rosarino no esquivó los micrófonos para referirse a la Selección Argentina, el futuro de Lionel Scaloni y la vigencia de Lionel Messi.

Un mensaje de respaldo para la "Scaloneta" Consultado sobre la continuidad del proyecto técnico en el combinado nacional, Di María fue contundente y expresó su deseo de que el DT santafesino mantenga el liderazgo del grupo. "Es la Scaloneta. Ojalá que siga por el bien de todos. Hay una buena generación de chicos. Él sabrá qué quiere, pero ojalá que continúe", afirmó "Fideo".

Respecto a Lionel Messi, quien disputó la Copa del Mundo con 39 años, el exjugador del Real Madrid y Paris Saint-Germain no dudó en resaltar su nivel competitivo:

Sobre el futuro de Messi: "Creo que tiene muchísimos años más. Con 39 demostró que sigue siendo uno de los mejores de la historia y no tiene techo".

Su deseo: Apuntó a que el capitán argentino vista la celeste y blanca "hasta cuando no quiera". "Para mí el Mundial terminó con Inglaterra" Al reflexionar sobre el camino de la Selección Argentina en la última Copa del Mundo, Di María dejó una declaración singular sobre el impacto emocional que tuvo la victoria por 2-1 ante el seleccionado inglés en semifinales.