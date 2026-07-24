24 de julio de 2026 - 11:59

Escándalo mundial: jugó la Copa del Mundo y ahora fue detenido por exceso de velocidad y positivo de cocaína

MUNDIAL 2026. El mediocampista Cristian Volpato fue frenado dos veces en una misma noche en Sídney porque conducía muy por encima del límite permitido.

MUNDIAL 2026. El mediocampista Cristian Volpato fue frenado dos veces en una misma noche en Sídney porque conducía muy por encima del límite permitido.

MUNDIAL 2026. El mediocampista Cristian Volpato fue frenado dos veces en una misma noche en Sídney porque conducía muy por encima del límite permitido.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

David Beckham: el gran ganador del Mundial 2026. 

David Beckham no jugó un solo minuto y ganó 25 millones de dólares gracias al Mundial 2026

Por Francisco Moreno
80.000 personas firmaron para que se vuelva a jugar la final del Mundial 2026. 

80.000 personas piden repetir la final entre Argentina-España del Mundial 2026 y acusan al árbitro de corrupción

Por Francisco Moreno

El futbolista de 22 años protagonizó dos controles de tránsito durante la misma noche. El primero se realizó cerca de las 23 y el segundo alrededor de la 1 de la madrugada, ambos en la misma zona y por infracciones de tránsito, ya que conducía mucho más veloz que el límite.

En la segunda intervención, las autoridades detectaron una infracción aún más grave. De acuerdo con la información publicada por ABC News, el conductor manejaba un BMW Coupé a 109 km/h en un sector con máxima de 60 km/h. Tras superar inicialmente el control de alcoholemia, fue sometido a un test de drogas que habría dado positivo por cocaína.

Ahora resta conocer el resultado del análisis confirmatorio. Luego del primer examen, la policía tomó una segunda muestra de fluido oral, que será la que determine de manera definitiva si se ratifica o no el resultado inicial.

El mediocampista Cristian Volpato fue frenado dos veces en una misma noche en S&iacute;dney porque conduc&iacute;a muy por encima del l&iacute;mite permitido.

El mediocampista Cristian Volpato fue frenado dos veces en una misma noche en Sídney porque conducía muy por encima del límite permitido.

El jugador tiene una historia particular porque si bien nació en Australia cuenta con ciudadanía italiana, aguardó durante un tiempo una convocatoria de la Azzurra (fue parte de los seleccionados juveniles), aunque finalmente optó por representar al seleccionado oceánico.

En la última Copa del Mundo, el volante integró el plantel australiano que superó la fase de grupos. El conjunto oceánico terminó segundo en la zona D, detrás de Estados Unidos y por delante de Paraguay y Turquía. Luego quedó eliminado por penales frente a Egipto en 16avos de final, una derrota que evitó un posible cruce con Argentina en la siguiente instancia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Selección Argentina dejará de usar el parche de campeón del mundo luego del subcampeonato en el Mundial 2026. 

Cambios en la camiseta de la Selección Argentina: qué parche usará tras el Mundial 2026

Por Redacción Deportes
Las familias acudieron a las distintas propuestas, algunas en el Le Parc. Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza. 

Balance de las vacaciones de invierno: la convocatoria de público y el impacto del Mundial en la agenda

España, campeón del mundo 2026

Alerta mundial: investigan dos partidos de España en la Copa por supuestas irregularidades en apuestas

Golazo de Diego Maradona para el 1-1 contra Italia en el Mundial de México 1986. 

El ranking definitivo de los Mundiales: qué edición lidera y dónde quedaron Argentina 1978 y Qatar 2022