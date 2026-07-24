Escándalo mundial: jugó la Copa del Mundo y ahora fue detenido por exceso de velocidad y positivo de cocaína

MUNDIAL 2026. El mediocampista Cristian Volpato fue frenado dos veces en una misma noche en Sídney porque conducía muy por encima del límite permitido.

MUNDIAL 2026. El mediocampista Cristian Volpato fue frenado dos veces en una misma noche en Sídney porque conducía muy por encima del límite permitido.

Un escándalo sacude a la selección de Australia por estas horas porque el mediocampista Cristian Volpato, quien viene de disputar el Mundial 2026, fue demorado por la policía de Sídney por exceso de velocidad y, según informó ABC News, un test de drogas arrojó un resultado positivo por cocaína.

El futbolista de 22 años protagonizó dos controles de tránsito durante la misma noche. El primero se realizó cerca de las 23 y el segundo alrededor de la 1 de la madrugada, ambos en la misma zona y por infracciones de tránsito, ya que conducía mucho más veloz que el límite.

¿UN JUGADOR DEL MUNDIAL DETENIDO POR CONSUMO?



En las últimas horas, Cristian Volpato, volante de la Selección de Australia en el Mundial 2026, fue detenido por exceso de velocidad en Sídney y habría dado positivo en cocaína, según informaron los medios australianos



… pic.twitter.com/IIkiiEygdp — Diario Olé (@DiarioOle) July 24, 2026 En la segunda intervención, las autoridades detectaron una infracción aún más grave. De acuerdo con la información publicada por ABC News, el conductor manejaba un BMW Coupé a 109 km/h en un sector con máxima de 60 km/h. Tras superar inicialmente el control de alcoholemia, fue sometido a un test de drogas que habría dado positivo por cocaína.

Ahora resta conocer el resultado del análisis confirmatorio. Luego del primer examen, la policía tomó una segunda muestra de fluido oral, que será la que determine de manera definitiva si se ratifica o no el resultado inicial.

Las autoridades le retiraron la licencia de conducir por seis meses. Mientras se continúa la investigación, el volante que se desempeña en el Sassuolo de la Serie A de Italia ya recibió una sanción por la infracción vial. Como consecuencia de lo ocurrido, las autoridades le retiraron la licencia de conducir por seis meses.