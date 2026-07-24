Escándalo mundial: jugó la Copa del Mundo y ahora fue detenido por exceso de velocidad y positivo de cocaína

Un escándalo sacude a la selección de Australia por estas horas porque el mediocampista Cristian Volpato, quien viene de disputar el Mundial 2026, fue demorado por la policía de Sídney por exceso de velocidad y, según informó ABC News, un test de drogas arrojó un resultado positivo por cocaína.
El futbolista de 22 años protagonizó dos controles de tránsito durante la misma noche. El primero se realizó cerca de las 23 y el segundo alrededor de la 1 de la madrugada, ambos en la misma zona y por infracciones de tránsito, ya que conducía mucho más veloz que el límite.
En la segunda intervención, las autoridades detectaron una infracción aún más grave. De acuerdo con la información publicada por ABC News, el conductor manejaba un BMW Coupé a 109 km/h en un sector con máxima de 60 km/h. Tras superar inicialmente el control de alcoholemia, fue sometido a un test de drogas que habría dado positivo por cocaína.
Ahora resta conocer el resultado del análisis confirmatorio. Luego del primer examen, la policía tomó una segunda muestra de fluido oral, que será la que determine de manera definitiva si se ratifica o no el resultado inicial.
Las autoridades le retiraron la licencia de conducir por seis meses.
Mientras se continúa la investigación, el volante que se desempeña en el Sassuolo de la Serie A de Italia ya recibió una sanción por la infracción vial. Como consecuencia de lo ocurrido, las autoridades le retiraron la licencia de conducir por seis meses.
El mediocampista Cristian Volpato fue frenado dos veces en una misma noche en Sídney porque conducía muy por encima del límite permitido.
Gentileza.
El jugador tiene una historia particular porque si bien nació en Australia cuenta con ciudadanía italiana, aguardó durante un tiempo una convocatoria de la Azzurra (fue parte de los seleccionados juveniles), aunque finalmente optó por representar al seleccionado oceánico.
En la última Copa del Mundo, el volante integró el plantel australiano que superó la fase de grupos. El conjunto oceánico terminó segundo en la zona D, detrás de Estados Unidos y por delante de Paraguay y Turquía. Luego quedó eliminado por penales frente a Egipto en 16avos de final, una derrota que evitó un posible cruce con Argentina en la siguiente instancia.