David Beckham no jugó un solo minuto y ganó 25 millones de dólares gracias al Mundial 2026

El británico percibió cerca de 25 millones de dólares por bloques publicitarios emitidos durante las polémicas pausas de salud de la FIFA en Norteamérica.

David Beckham se consolidó como el mayor ganador económico del Mundial 2026 sin necesidad de pisar el césped. El exfutbolista británico facturó aproximadamente 25 millones de dólares gracias a las pausas obligatorias de hidratación, transformando interrupciones diseñadas para la salud de los jugadores en los espacios publicitarios más lucrativos del torneo.

El Mundial 2026 dejó una lección sobre la rentabilidad del tiempo fuera de juego. Beckham, sin ser jugador ni comentarista oficial, fue el rostro más visible en las pantallas durante esos minutos de inactividad. La FIFA había introducido dos parones por tiempo para que los atletas se hidrataran ante el calor del verano norteamericano. No obstante, estas pausas fueron señaladas por críticos como una estrategia comercial que restó dinamismo a los encuentros.

¿Cómo se monetizaron las pausas de hidratación en Norteamérica? La cadena Fox lideró la ejecución publicitaria en el mercado estadounidense. Durante los dos o tres minutos que duraba cada corte, las marcas posicionaron la imagen de Beckham de forma estratégica. El exfutbolista protagonizó campañas para ocho empresas de renombre: Pepsi, McDonald's, Lay's, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon y Adidas. Estas compañías ubicaron sus mensajes en los momentos precisos del descanso, maximizando la exposición del británico.

Patrick Rishe, director de Negocios Deportivos de la Universidad de Washington, evaluó el fenómeno y situó las ganancias de Beckham en 25 millones de dólares únicamente por estos bloques comerciales. Aunque el exfutbolista no tenía un contrato directo con la FIFA, la reglamentación de pausas multiplicó la visibilidad de su imagen en la televisión global. Esta capacidad de rentabilizar su figura le permitió consolidar su fortuna en un año de gran expansión financiera.

En mayo de 2026, Forbes declaró a Beckham oficialmente billonario, con un patrimonio estimado en 1.000 millones de dólares. Su participación del 26% en el Inter Miami resultó fundamental para este crecimiento, ya que el club alcanzó una valoración récord de 1.350 millones de dólares impulsada por la presencia de Lionel Messi. Además, su marca de suplementos IM8 consiguió 1.000 millones de dólares en financiamiento de capital de riesgo a través del fondo General Catalyst durante el mismo periodo.