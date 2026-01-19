Escándalo en la familia Beckham tras un fuerte descargo de su hijo mayor: "mis padres intentan arruinar mi relación"

La familia Beckham envuelta en problemas familiares. Su hijo mayor, Brooklyn, despierta un fuerte conflicto en sus redes. El descargo apunta a sabotear su matrimonio.

Un fuerte descargo en historias de Instagram de Brooklyn Beckham, sacudió la interna familiar de la familia. El hijo mayor de David Beckham (Dueño del Inter Miami) y Victoria Beckham (diseñadora de moda y cantante), relató la manipulación sufrida por sus padres para priorizar la "marca Beckham" ante la prensa desde su boda (2022) con Nicola Peltz.

Ante el escándalo, relató que "la narrativa de que mi esposa me controla es completamente al revés. He sido controlado por mis padres durante la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido..."

familia beckham WEB Los años de silencio terminaron para el hijo mayor de los Beckham En su descargo, destacó el ataque constante hacia su pareja por parte de sus padres: "Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia".

La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola "no era de su sangre" y "no era familia". Desde el momento en que empecé a defenderme ante mi familia, he recibido un sinfín de ataques de mis padres, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa bajo sus órdenes. Incluso mis hermanos fueron enviados a atacarme en las redes sociales, antes de que finalmente me bloquearan de la nada el verano pasado, agregó.

El fuerte cruce con su madre continuó en el extenso descargo. Mi madre saboteó mi primer baile con mi esposa, el cual había sido planeado semanas antes con una canción de amor romántica. Frente a nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba planeado que fuera mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Ella bailó de manera muy inapropiada sobre mí frente a todos.