El Chaqueño Palavecino respondió a Rial si cobró por cantar con Milei en Jesús María: "Absolutamente..."

El folclorista respondió al apodo que le puso el periodista "Pagavecino" y aseguró no tener bandera política.

El Chaqueño Palavecino le respondió a Jorge Rial, tras las críticas por subir a Javier MIlei al escenario.

El Chaqueño Palavecino le respondió a Jorge Rial, tras las críticas por subir a Javier MIlei al escenario.

La polémica se desató tras la participación del presidente en el show de este sábado, 17 de enero, cuando Milei se subió al escenario para cantar junto a Palavecino el clásico “Amor Salvaje”. El momento se viralizó rápidamente y generó reacciones cruzadas, entre ellas la de Rial, que apuntó directamente contra el músico.

Desde su cuenta de X, ex Twitter, el conductor ironizó: “El Chequeño Palavecino. ¿No era así como los bautizaban a los artistas que viven de la del Estado? ¿O mejor el Chaqueño Pagavecino?”.

La respuesta del Chaqueño Palavecino

En declaraciones radiales, Palavecino rechazó las acusaciones y remarcó que no tiene alineamiento partidario. “Seguramente más de uno va a hablar. Yo no tengo banderas políticas para nada”, afirmó. Y sobre la presencia del mandatario en el festival, agregó: “Sabía que cantaba y, bueno, es el Presidente de la Nación”.

El tuit de Jorge Rial a El Chaqueño Palavecino por subir a Javier MIlei al escenario.
Respecto a la insinuación de un pago por parte del Gobierno, fue tajante: “Absolutamente nada. Las entradas se vendieron mucho antes de que se anunciara que él iba. Además, todas las noches anteriores, sin el Presidente, estuvieron agotadas”. Y cerró: “No pueden hablar de eso porque no tiene nada que ver”.

El paso de Milei por el Festival de Jesús María

Javier Milei llegó al anfiteatro José Hernández minutos antes de la medianoche, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Desde el escenario, Palavecino lo recibió con un saludo al público y destacó el clima festivo del evento.

Durante el show, el Chaqueño invitó a Milei a compartir escenario. El Presidente intentó esquivar la propuesta en un primer momento, asegurando que era un “amateur” al lado del folklorista. Sin embargo, tras la insistencia del músico, aceptó la invitación.

Milei subió al escenario para cantar el estribillo y el puente de “Amor Salvaje”, uno de los temas más populares del repertorio del Chaqueño. Al finalizar, el cantante lo aprobó con humor desde el escenario: “¡Bien! Aprobado”.

