Tini Stoessel confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Paul y crecen los rumores sobre la fecha

La revelación ocurrió durante una entrevista televisiva en Paraguay, donde el jugador de la Selección Argentina de fútbol participó con una llamada en vivo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Tini Stoessel confirmó públicamente que desea contraer matrimonio con el futbolista Rodrigo De Paul y dejó abierta la posibilidad de que la boda se realice antes de fin de año. La revelación ocurrió durante una entrevista televisiva en Paraguay, donde el jugador de la Selección Argentina de fútbol participó con una llamada en vivo que alimentó aún más las especulaciones.

La artista brindaba una entrevista en un programa de televisión en Asunción, ciudad donde se encuentra de gira, cuando la conversación derivó en su relación con el mediocampista. En medio del diálogo, los conductores repararon en el anillo que llevaba en el dedo anular y plantearon la posibilidad de un casamiento.

La frase de Tini que confirmó los rumores

Durante la charla, De Paul intervino telefónicamente y evitó dar detalles concretos sobre una posible boda. Sin embargo, el clima cambió cuando Stoessel respondió a las insinuaciones de los conductores con una frase que dejó clara su intención.

Igual puede ser, tenemos ganas”, afirmó la cantante, validando así las versiones que circulaban desde hace varios meses sobre un posible compromiso.

El futbolista, por su parte, añadió una frase que sumó más misterio sobre el futuro de la pareja. “Lo único que puedo decir es que yo a fin de año tengo vacaciones”, comentó durante la llamada.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul festejaron el campeonato del Inter Miami.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul festejaron el campeonato del Inter Miami.

Una posible boda en diciembre

Tras esas declaraciones, comenzaron a tomar fuerza las versiones que indican que el casamiento podría celebrarse hacia finales de 2026. Aunque ninguno de los dos confirmó una fecha concreta, distintos medios sostienen que la ceremonia se realizaría en diciembre.

Entre los lugares mencionados aparece Dok Haras, un predio ubicado en la provincia de Buenos Aires que suele ser elegido para eventos de alto perfil y celebraciones de figuras del espectáculo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (1)

El lugar que suena para la boda

El establecimiento también tiene un valor simbólico para la pareja, ya que habría sido el escenario de su reconciliación luego de una etapa de distanciamiento.

Según versiones difundidas en distintos medios, la fecha que más se menciona es el 28 de diciembre, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la cantante ni del futbolista.

