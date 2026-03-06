La Justicia rechazó un pedido de Mauro Icardi y ratificó la severa deuda que deberá pagar

La disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia rechazara un planteo presentado por la defensa del delantero para dejar sin efecto los alimentos provisorios fijados en la causa. La resolución del Juzgado Civil 106 ratificó la obligación del futbolista de afrontar una deuda alimentaria vinculada a sus hijas .

La información fue difundida públicamente por el periodista Ángel de Brito , quien compartió en redes sociales parte del documento judicial que detalla la decisión del tribunal. En el texto se establece que el pedido de caducidad de los alimentos provisorios solicitado por el jugador fue rechazado y que deberá asumir las costas del proceso, tal como indica el artículo 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación .

El fallo no solo desestimó el pedido de la defensa de Icardi , sino que también avanzó con nuevas exigencias. En el mismo documento judicial se ordenó al futbolista presentar en un plazo de cinco días toda la documentación que acredite sus ingresos actuales.

La resolución advierte además que, en caso de incumplimiento, la situación podría escalar a un plano internacional. El juzgado señaló que podría comunicarse la falta al comité disciplinario de FIFA a través de la Asociación del Fútbol Argentino.

Según la resolución judicial, el monto de la deuda alimentaria asciende a 147.582 dólares , una cifra que representa el monto que el delantero debería regularizar en el marco del conflicto con su expareja.

El documento que expuso el conflicto

El periodista Juan Etchegoyen fue quien presentó el documento en el programa de Infobae en Vivo y explicó el alcance de la resolución judicial. “Tengo documento judicial, Maurito con esto está en llamas ahora en Estambul”, expresó al mostrar la disposición del Poder Judicial de la Nación.

De acuerdo con lo detallado por el panelista, se trata de la primera resolución formal que obliga al futbolista a regularizar la deuda vinculada a la cuota alimentaria.

Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a cruzarse: chats y revelaciones. Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a cruzarse: chats y revelaciones. gentileza

El planteo de las abogadas de Icardi

La defensa del jugador había solicitado que se declarara la caducidad de los alimentos provisorios fijados previamente. El pedido fue presentado por las abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro, quienes también plantearon como alternativa una reducción del monto establecido.

En el documento presentado ante la Justicia, las letradas argumentaron que la parte demandante no había iniciado la acción de fondo en ninguna jurisdicción y que no existía justificación para sostener esa situación procesal.

El divorcio que podría concretarse en las próximas semanas

Mientras avanza el conflicto judicial por cuestiones económicas, el proceso de divorcio entre Nara e Icardi sigue su propio camino en Italia. Según explicó Lara Piro, el calendario judicial italiano establece que primero debe dictarse la separación personal y recién después de dos años puede solicitarse el divorcio.