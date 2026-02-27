Se complica la situación de Wanda Nara: la inesperada decisión de las abogadas de Mauro Icardi

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la manutención de sus hijas sumó una nueva resolución tras la decisión del Juzgado Civil 106 que ordenó al delantero abonar una deuda alimentaria acumulada de USD $147.582. La medida se conoció en las últimas horas y reactivó el cruce entre las partes ante el juez Hagopián.
La cifra establecida por el tribunal corresponde a cuotas impagas en concepto de alimentos para las dos hijas que la conductora tuvo con el actual delantero del Galatasaray. El monto fue difundido públicamente y generó una inmediata reacción de las abogadas del futbolista.
El juzgado dispuso que Icardi debe regularizar la suma acumulada, lo que representa un nuevo capítulo en una disputa que se dirime tanto en tribunales como en el plano mediático. El pago parcial de cuatro meses, realizado cuando el jugador viajó al país para pasar las fiestas con sus hijas y su pareja, no saldó la totalidad del reclamo vigente en ese momento.
La estrategia de la defensa: pedido de cese o reducción
La representación legal del exjugador del Paris Saint-Germain, encabezada por Elba Marcovecchio y Lara Piro, presentó un escrito en el que solicitó que “se tengan por decaídos los alimentos provisorios fijados” o, de manera subsidiaria, que se reduzca la cuota.
En el documento, las letradas sostuvieron que “la excesiva paciencia que S.S. le ha tenido a la Sra. Nara no haya correlato con el mínimo cumplimiento de su carga procesal o cuidado de los intereses que debe proteger”. Además, afirmaron que “la actora incumplió la carga procesal de incoar la acción de fondo en ninguna jurisdicción” y que “no hay justificativo alguno para avalar ese incumplimiento”.
La presentación incluyó cuestionamientos directos al accionar de la conductora. “S.S. estamos en presencia de la máxima inacción procesal de quien elige no iniciar la acción de fondo, su lucha por los alimentos es bandera de sus historias de IG y mantra de su ejercicio de haters y repetición de frases de grandes slogans”, expresaron. También indicaron que la parte actora “mantiene un total desinterés por la acción judicial, un desprecio total a la justicia, lugar donde debe ventilar la cuestión de alimentos”.
Cuestionamientos sobre ingresos y alcance del reclamo
El escrito recordó que la conductora de MasterChef Celebrity Argentina “no denunció sus ingresos laborales, sin descripción de sus trabajos; no denunció sus ingresos por rentas de propiedades; no denunció cuentas bancarias y/o intereses que le pudieran generar; no denunció otro tipo de ingreso”. Además, señalaron que “mantuvo el mismo pedido para cinco niños para su reclamo de dos niñas, luego de desistir del pedido de los alimentos sobre sus tres hijos varones”.