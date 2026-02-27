Se complica la situación de Wanda Nara: la inesperada decisión de las abogadas de Mauro Icardi

La controversia se intensificó luego de que la defensa del jugador solicitara el cese o la reducción de los alimentos provisorios fijados.

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la manutención de sus hijas sumó una nueva resolución tras la decisión del Juzgado Civil 106 que ordenó al delantero abonar una deuda alimentaria acumulada de USD $147.582. La medida se conoció en las últimas horas y reactivó el cruce entre las partes ante el juez Hagopián.

Wanda Nara y Mauro Icardi juicio de divorcio en Milán.jpg La resolución judicial y el reclamo económico La cifra establecida por el tribunal corresponde a cuotas impagas en concepto de alimentos para las dos hijas que la conductora tuvo con el actual delantero del Galatasaray. El monto fue difundido públicamente y generó una inmediata reacción de las abogadas del futbolista.

El juzgado dispuso que Icardi debe regularizar la suma acumulada, lo que representa un nuevo capítulo en una disputa que se dirime tanto en tribunales como en el plano mediático. El pago parcial de cuatro meses, realizado cuando el jugador viajó al país para pasar las fiestas con sus hijas y su pareja, no saldó la totalidad del reclamo vigente en ese momento.

Wanda Nara y Mauro Icardi La estrategia de la defensa: pedido de cese o reducción La representación legal del exjugador del Paris Saint-Germain, encabezada por Elba Marcovecchio y Lara Piro, presentó un escrito en el que solicitó que “se tengan por decaídos los alimentos provisorios fijados” o, de manera subsidiaria, que se reduzca la cuota.

En el documento, las letradas sostuvieron que “la excesiva paciencia que S.S. le ha tenido a la Sra. Nara no haya correlato con el mínimo cumplimiento de su carga procesal o cuidado de los intereses que debe proteger”. Además, afirmaron que “la actora incumplió la carga procesal de incoar la acción de fondo en ninguna jurisdicción” y que “no hay justificativo alguno para avalar ese incumplimiento”.