Wanda Nara en "la casita" de Bad Bunny: la cifra millonaria que habría pagado para participar del show

Una vez más, Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la polémica. En este caso, se debe a su presencia en la famosa “casita” de Bad Bunny durante el tercer show que el artista dio en el estadio de River este fin de semana.

El escándalo se desató luego de que en el programa Intrusos, Marcela Tauro dio a conocer la gran cifra que la mediática habría abonado para estar junto al cantante.

En el recital del domingo 15 de febrero tuvo como eje nuevamente a La Casita , el segundo escenario ubicado en el extremo opuesto al principal, inspirado en una casa típica puertorriqueña y convertido en sello distintivo del “Debí titar más fotos Tour”.

Cuando sonaron los primeros acordes de “ Tití me preguntó ”, las pantallas enfocaron la estructura y el estadio reaccionó con euforia: Wanda Nara apareció en escena y bailó junto al cantante boricua, en uno de los momentos más comentados de la noche.

Durante el espectáculo también estuvieron otros artistas invitados, como Lali Espósito , Luck Ra, Thiago PZK y Yami Safdie, quienes compartieron el mini escenario junto al cantante puertorriqueño.

Wanda Nara habría pagado por estar en el escenario

En las últimas horas trascendió la noticia de que la presencia de la conductora de Masterchef no habría sido gratuita.

“Acá me dicen ‘7 millones de pesos salía entrar a la casita’”, dijo la panelista Marcela Tauro en el programa. A continuación ,Natalie Weber sumó: “Para mí, ella pagó, el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez”.

“Los influencers que fueron pagaron”, sumó Tauro en el programa de América y reveló el nombre del influencer que confirmó la situación: “Un influencer que se hace llamar @unpocodecocker contó que pagó los 7 millones”.

Hasta el momento, Wanda Nara no se pronunció públicamente sobre las versiones que indican que habría pagado para integrar “La Casita”.