17 de febrero de 2026 - 21:11

Wanda Nara en "la casita" de Bad Bunny: la cifra millonaria que habría pagado para participar del show

En la ultima noche del cantante puertorriqueño en Buenos Aires, la mediática sorprendió con su presencia y según trascendió la invitación no habría sido gratuita.

Wanda Nara habría pagado 7 millones para estar junto a Bad Bunny.&nbsp;

Wanda Nara habría pagado 7 millones para estar junto a Bad Bunny. 

Foto:

Gentileza X
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Una vez más, Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la polémica. En este caso, se debe a su presencia en la famosa “casita” de Bad Bunny durante el tercer show que el artista dio en el estadio de River este fin de semana.

Leé además

Bad Bunny tomó un vino mendocino en su cena en Buenos Aires.

El vino mendocino que probó Bad Bunny en su cena antes de cantar en River

Por Redacción Espectáculos
Cazzu fue una de las invitadas especiales de Bad Bunny durante su segundo show en la Argentina.

Segundo show de Bad Bunny: una fiesta histórica sellada por el regreso de la "Santísima Trinidad" del trap

Por Redacción Espectáculos

El escándalo se desató luego de que en el programa Intrusos, Marcela Tauro dio a conocer la gran cifra que la mediática habría abonado para estar junto al cantante.

Artistas invitados al show de Bad Bunny

En el recital del domingo 15 de febrero tuvo como eje nuevamente a La Casita, el segundo escenario ubicado en el extremo opuesto al principal, inspirado en una casa típica puertorriqueña y convertido en sello distintivo del “Debí titar más fotos Tour”.

Cuando sonaron los primeros acordes de “Tití me preguntó”, las pantallas enfocaron la estructura y el estadio reaccionó con euforia: Wanda Nara apareció en escena y bailó junto al cantante boricua, en uno de los momentos más comentados de la noche.

Embed

Durante el espectáculo también estuvieron otros artistas invitados, como Lali Espósito, Luck Ra, Thiago PZK y Yami Safdie, quienes compartieron el mini escenario junto al cantante puertorriqueño.

wanda nara show

Wanda Nara habría pagado por estar en el escenario

En las últimas horas trascendió la noticia de que la presencia de la conductora de Masterchef no habría sido gratuita.

“Acá me dicen ‘7 millones de pesos salía entrar a la casita’”, dijo la panelista Marcela Tauro en el programa. A continuación ,Natalie Weber sumó: “Para mí, ella pagó, el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez”.

“Los influencers que fueron pagaron”, sumó Tauro en el programa de América y reveló el nombre del influencer que confirmó la situación: “Un influencer que se hace llamar @unpocodecocker contó que pagó los 7 millones”.

Hasta el momento, Wanda Nara no se pronunció públicamente sobre las versiones que indican que habría pagado para integrar “La Casita”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

quienes fueron los famosos y artistas invitados al ultimo show de bad bunny en argentina

Quiénes fueron los famosos y artistas invitados al último show de Bad Bunny en Argentina

Por Redacción Espectáculos
Wanda Nara y Mauro Icardi seguirán casados un tiempo más.

¿Mauro Icardi quiere seguir casado con Wanda Nara?:no quiso acceder al divorcio

Por Agustín Zamora
La casa de Wanda Nara y Mauro Icardi será rematada.

La casa con la que siempre soñaron Wanda Nara y Mauro Icardi irá a remate para pagar deudas

Por Agustín Zamora
Pablo Echarri sorprendido por los cuadernos K: “Fue un impacto muy fuerte”

Pablo Echarri defendió a Luciano Castro en medio del escándalo y fue al cruce con Fernanda Iglesias

Por Redacción Espectáculos