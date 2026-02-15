Segundo show de Bad Bunny: una fiesta histórica sellada por el regreso de la "Santísima Trinidad" del trap

En la segunda noche de su gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour", el "Conejo Malo" brindó un show histórico de tres horas donde el reencuentro de la “Santísima Trinidad” del trap y una emotiva “carta de amor” al público local fueron los grandes protagonistas.

Cazzu fue una de las invitadas especiales de Bad Bunny durante su segundo show en la Argentina.

Argentina vivió una noche de San Valentín que quedará grabada en la memoria de los más de 70 mil fanáticos que colmaron el Estadio Monumental este sábado 14 de febrero de 2026. Bad Bunny reafirmó su inquebrantable vínculo con el público argentino en una jornada que mezcló la nostalgia de sus inicios con la potencia de su presente global.

El reencuentro de la “Santísima Trinidad” El punto de mayor euforia ocurrió cuando Benito Martínez Ocasio convocó al escenario a Cazzu, Duki y Khea. Los cuatro referentes del género urbano, bautizados por los fans como la “Santísima Trinidad”, interpretaron el hit “Loca Remix”, la colaboración de 2017 que marcó un antes y un después en la expansión del trap latino.

Porque Bad Bunny interpretó esa canción junto a Duki, Cazzu y Khea durante su show en River pic.twitter.com/qQZzxalxj8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 15, 2026 Cazzu, aclamada como la “Jefa del Trap”, también se adueñó del escenario en solitario para cantar “Con Otra”, tema de su disco Latinaje. Su interpretación, cargada de simbolismo, generó gran repercusión en redes sociales debido a versos que muchos interpretaron como un mensaje directo hacia su ex pareja Christian Nodal.

Una puesta en escena con sello boricua El show, que debió adelantarse una hora por motivos climáticos, no escatimó en recursos técnicos: pantallas gigantes de extremo a extremo, fuegos artificiales y una estética que homenajeó las raíces puertorriqueñas. Uno de los segmentos más destacados fue el de “La Casita”, un escenario secundario al fondo del campo que recreaba una vivienda típica de Puerto Rico. Allí, Bad Bunny recibió a invitados locales como Guillermo Novellis (La Mosca) y el rapero Callejero Fino.

El repertorio de más de 30 canciones incluyó desde clásicos como “Soy Peor” y “Callaíta” hasta sus éxitos más recientes como “Tití Me Preguntó” y “Ojitos Lindos”. La noche inició con una nota de elegancia, con el artista acompañado por la orquesta de salsa Los Sobrinos.