Bad Bunny en Argentina: a días del show histórico en el Super Bowl actuará en nuestro país

A menos de una semana de su show en el Super Bowl, Bad Bunny llega al país para tres noches inolvidables en el Monumental.

El mundo entero habla de Bad Bunny. Y así, en la cumbre de su carrera y a menos de una semana de haber deslumbrado con su show histórico en el Super Bowl, regresa a la Argentina. El artista puertorriqueño se presentará los días 13, 14 y 15 de febrero en el Estadio Monumental de River Plate, con tres funciones consecutivas que lo confirman como uno de los fenómenos musicales más grandes de la actualidad. Los shows forman parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, con la que viene recorriendo el mundo a estadios llenos.

La visita llega pocas semanas después de un doble hito histórico. Por un lado, Benito Antonio Martínez Ocasio se consagró como el primer músico en ganar el Grammy a Álbum del Año con un disco íntegramente en español, un reconocimiento que marcó un antes y un después para la música latina en la industria global. Apenas días más tarde, volvió a romper barreras al protagonizar el show del entretiempo del Super Bowl, el evento deportivo más visto del planeta, con una presentación completamente en español, celebrada por millones de espectadores.

image En ese contexto de consagración internacional, Bad Bunny vuelve a Buenos Aires luego de su recordada visita en 2022, cuando agotó dos fechas en el estadio de Vélez y selló un vínculo especial con el público argentino. Cuatro años después de su último show en el país, el salto a River Plate y las tres noches consecutivas confirman el crecimiento exponencial de su convocatoria.

Aún quedan entradas para este viernes 13 de febrero, mientras que las funciones del sábado 14 y domingo 15 ya están agotadas. Los tickets se venden exclusivamente a través de allaccess.com.ar, y se recomienda no comprar por fuera del canal oficial para evitar estafas.

Un show pensado para el repaso total El recital promete un recorrido por los grandes hits de su carrera y las canciones de "Debí Tirar Más Fotos", el álbum con el que ganó el Grammy. Temas como "Tití me preguntó", "Me porto bonito", "Safaera", "DÁKITI", "Ojitos lindos" y "El apagón" aparecen entre los más esperados, junto a guiños a sus colaboraciones más populares.